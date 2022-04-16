نتناول الآلاف منها يومياً... هذه الأطعمة تحتوي على الحشرات!

أظهرت دراسة جديدة أنك تتناولها بالفعل الحشرات يومياً في نظامك الغذائي، وبكميات كبيرة أيضاً.أصدرت شركة Terro ، وهي شركة لمكافحة الحشرات مقرها في ولاية بنسلفانيا، تقريراً يقدر أن الفرد العادي يأكل 140.000 قطعة من الحشرات كل عام.ولكن على الرغم من أن هذا الرقم ربما يجعلك تشعر بالحساسية والغثيان، فإن الشركة أوضحت أن الأمر "طبيعي تماماً". حتى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تسمح لكمية معينة من الحشرات أن تشق طريقها إلى طعامنا بـ"كميات آمنة" على المستهلكين.صحيح أنك قد لا تتمكن من رؤية أو تذوق هذه الحشرات الصغيرة، ولكن تأكد أن هناك كميات من الديدان واليرقات والصراصير والخنافس في الأطعمة اليومية، وخاصة حبوب البن والشوكولاتة ودقيق القمح والشوفان وغيرها.أنت تخدع نفسك إذا كنت تعتقد أن الزراعة نظيفة مثل صنع رقاقة إلكترونية. نحن دائماً نحتك بالحشرات، خاصة فيما يتعلق بنظامنا الغذائي اليومي.فبالرغم من استخدامنا الكثيف للمبيدات الحشرية والسموم المهندسة الأخرى، تزحف الحشرات في جميع أنحاء طعامنا لتتغذى وتتكاثر عليها.وخلال عمليات حصاد المحاصيل وتعبئتها، تأتي الكثير من الحشرات لتلحق بالركب.لذلك كُن على علم من هذا الأمر، لن يخلو الطعام أبداً من الحشرات. ومع ذلك هناك حدود لعدد الحشرات التي تسمح لك إدارات الغذاء العالمية بتناولها دون أن تدري.وضع موقع Reader's Digest الأمريكي قائمة بأكثر الأطعمة التي يُرجح أنها تحتوي على شظايا أو كميات كبيرة من الحشرات دون أن ندري. ومن بين تلك الأطعمة والمكونات ما يلي:1- زبدة الفول السودانييمكن أن تحتوي عبوة زبدة الفول السوداني سعة 450 مل في مطبخك على ما يصل إلى 136 "قطعة" من الحشرات قبل أن يتم اعتبارها ملوثة وغير قابلة للتوزيع.إذ تتواجد الحشرات باستمرار أثناء عملية تصنيع الأغذية المماثلة، بداية من الحقل الذي يُزرع فيه الطعام إلى تخزين الطعام ونقله إلى متجر البقالة الخاص بك.2- الشوكولاتةقد يحتوي قالب الشوكولاتة الذي يبلغ وزنه 150 غراماً تقريباً على ما يصل إلى 74 شظية من الحشرات.هذا يعني أن محبي الشوكولاتة يستهلكون ما يقارب 6000 قطعة من البق ضمن وجباتهم الغذائية كل عام، وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة Terro، لافتة إلى أن أجزاء الصراصير من بين الملوثات الأكثر شيوعاً في الشوكولاتة.3- المعكروناتتسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قانوناً بما يصل إلى 225 شظية حشرة لكل 225 غراماً من المعكرونة قبل حظر المنتج من أرفف متاجر البقالة.في حالة عدم قيامك بالعمليات الحسابية، فهذا عبارة عن قطعة من شظايا الحشرات لكل غرام من المعكرونة. عادة ما تجد الحشرات طريقها إلى المعكرونة من خلال القمح، والذي يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 75 جزءاً من الحشرات لكل 50 غراماً.4- القهوةأثناء احتساء فنجان القهوة الساخن كل صباح، قد تشرب أيضاً حوالي 120 جزءاً من الحشرات دون أن تدري. وبهذا المعدل، يمكن أن يستهلك الشخص العادي الذي يشرب القهوة ما يقرب من 140 ألف قطعة حشرة سنوياً، وفقاً لـReader's Digest.5- أطعمة أخرىومن بين الأطعمة الأخرى التي تحتوي على أجزاء من الحشرات أو الأجسام الكاملة لها دون أن ندري:الزبيب والمسكرات المجففة.المشروم والفطر بأنواعه.الخضروات المجمدة.الصلصات.العصائر الجاهزة.المُعلبات.الحبوب.التوابل.الأجبان.الفواكه والخضراوات الطازجة.لذلك في المرة المقبلة التي تشعر فيها بالتقزز؛ لأنك وجدت ذبابة تحوم حولك أثناء تناولك الطعام، تذكَّر، قد تكون المسكينة قد جاءت لكي تزور أقاربها الذين تناولتهم في وجبة سابقة دون أن تدري.