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ذعر على "تيك توك"... اليكم ما حصل

Lebanon 24
16-04-2022 | 12:00
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نشر مقطع مصور بسيط الذهول بين مستخدمي تيك توك خلال الفترة الماضية، بعدما أخافهم الوهم البصري.

فقد أظهر فيديو من حساب HecticNick هرماً بنقطة سوداء بالقرب من قمته، وتسبب بانقسام بين المشاهدين الذين بلغ عددهم أكثر من 600000 على التطبيق، الذي يتهمه الكثيرون بالتلاعب في أحيان كثيرة لكسب مشاهدات أوسع.

وفيما اظهر الفيديو هرما بنقطة سوداء عند قمته، ظهر الهيكل في البداية مظللًا بلون أزرق مخضر، بينما بدت السماء خلفه بلون برتقالي.

ليتم التركيز على النقطة السوداء في منتصف هذا الهرم! ثم بعد قليل تعرض عليك نفس الصورة ولكن بالأبيض والأسود على الرغم من أن الألوان تبدو كاملة.

وبعد ذلك يظهر الفيديو تغييرا في الظل مع الهيكل باللونين الأسود والأبيض.

في حين ادّعت HecticNick لاحقا أنه بمجرد وميض المشاهد، سيعود الفيديو بعد ذلك إلى اللون الطبيعي.

ذعر على التطبيق
وعلق أحد المشاهدين: "هل أنا الوحيد الذي رأى الأسود والأبيض؟"، فحصد التعليق على 100 رد، مع اتفاق العديد من الناس على عدم تمكنهم من رؤية الهرم والألوان.

إلى ذلك، أصيب البعض بالذعر من أنهم قد يصابون بعمى الألوان بعد أن تمكنوا فقط من رؤية الهرم بالأبيض والأسود.

فيما لم يرد حساب HecticNick على الجدل.

يذكر أن تيك توك يملك أكثر من 3.9 مليون معجب على موقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تنتشر عليه فيديوهات عن الخداع البصري.
 
(العربية) 
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