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آلاف التماسيح تهدد زوار مهرجان ترفيهي شهير

Lebanon 24
16-04-2022 | 06:21
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تهدد التماسيح تنظيم مهرجان "ماردي غرا" في ريو دي جانيرو، وذلك بعدما رصدت وهي تخرج بأعداد من الأنهار والبحيرات إلى اليابسة.


ويعد المهرجان الذي يستمر على مدار أربعة أيام، حدثا سياحيا مهما في البرازيل إذ يحضره قرابة مليوني شخص يوميا.

وبحسب دعاة الحفاظ على البيئة، فإن تماسيح "الكيمن"، والتي يصل طولها لـ13 قدما، ويبلغ وزنها 12 كيلوغراما، شوهدت وهي تتجول في شوارع المدينة تحت أشعة الشمس، وأحيانا ضمن مجموعات.
 
ويخشى القائمون على المهرجان من إمكانية إحداث التماسيح فوضى في الفعاليات، وخصوصا بعدما سجلت مؤخرا حالات هجوم من هذه الزواحف في المدينة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، والتي أشارت إلى إمكانية خروج الآلاف منها خلال الأيام القادمة من مخابئها.
 
ويعتقد خبراء البيئة أن التوسع الحضري والموائل الملوثة ورمي البشر للأطعمة في غير الأماكن المخصصة لها، شجع ظهور التماسيح المتزايد.
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