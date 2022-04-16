بعد "انقراضها" منذ 40 عامًا... زهرة برية تظهر مجددًا

رصد علماء زهرة برية في الإكوادور، كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها انقرضت في أميركا الجنوبية، وفقا لصحيفة "الغارديان".وتم العثور على زهرة (Gasteranthus extinctus) من قبل علماء أحياء في سفوح جبال "الأنديز"، وتحديدا في بقع متبقية من الغابات بمنطقة سنتينيلا (Centinela) في الإكوادور، بعد 40 عاما تقريبا على رؤيتها آخر مرة.وأدت عمليات قطع الأشجار وإزالة الغابات على نطاق واسع في غرب الإكوادور خلال أواخر القرن العشرين إلى الانقراض المفترض لعدد من الأنواع النباتية، ومنها هذه الزهرة البرية.وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن أكثر من 97٪ من الغابات في النصف الغربي من الإكوادور قد تم تدميرها أو تحويلها إلى أراض زراعية، بما في ذلك معظم سنتينيلا، بدأ الباحثون في الصيف الماضي، مستعينين بصور من أقمار اصطناعية، بالبحث لتحديد الغابات المطيرة السليمة.وقال نغل بيتمن، أحد العلماء المشاركين في البحث: "سنتينيلا هي مكان أسطوري لعلماء النباتات الاستوائية (...) ولم يقم أحد بمراجعة في الواقع، ولم يتم تأكيد أن الغابات قد أزيلت أو أن النباتات قد انقرضت".وتتميز الزهرة البرية الاستوائية ببتلاتها البرتقالية، وتمكن الباحثون من تحديدها خلال الساعات القليلة الأولى من البحث، مستخدمين فقط وصفا مكتوبا وصور عينات أعشاب مجففة ورسومات خطية للرجوع إليها.