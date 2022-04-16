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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
16-04-2022
|
23:00
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الحمل
سارع إلى إصلاح البين مع الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيدا، كن على حذر من بعض المحيطين
الثور
قد تقوم بسفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، يخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها
الجوزاء
قد تصطدم بالمحيط لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، وتقدم على ما لم تفعله في السابق
السرطان
تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية
الاسد
يحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة ويتحدث عن نجاح وتوسع وحظ ونفوذ
العذراء
قد تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة
الميزان
يسود جو من الفرح محيط عملك، بعد النجاح الذي حققته في أحد المشاريع، تابع عملك بنشاط، واسع وراء الافكار الخلاقة والمبدعة
العقرب
تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم مع الزملاء لإنجاز مهمة دقيقة وتنجح في ذلك
القوس
أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من ذلك ولا تفوّت الفرصة
الجدي
لا يجوز أن تبعثر الطاقة في أمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدّم مهنيّاً حتى تلاقي جهودك تقديراً
الدلو
ربما تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك
الحوت
تمر اليوم بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الازعاج
المصدر: السومرية
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