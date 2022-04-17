سجينتان تحملان من زميلتهن المتحولة جنسيا!

حملت امرأتان في سجن نيوجيرسي الأميركي المخصص للنساء، بعد ممارسة الجنس مع إحدى زميلاتهن المتحولة جنسيا.ويجري إيواء النساء الحوامل، اللواتي لم يتم تحديد هوياتهن، في إصلاحية إدنا ماهان في كلينتون، التي أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي عن خطط لإغلاقها العام الماضي.وقال المسؤولون عن السجن إنه في كلتا الحالتين، كانت عملية الجنس بالتراضي. ومن غير الواضح ما إذا كانت المرأتان الحاملتان قد مارستا الجنس مع نفس النزيل المتحول جنسيا، أم مع متحولين آخرين أيضا.وتضم منشأة إدنا ماهان 27 سجينا متحولا جنسيا، وأكثر من 800 امرأة إجمالا. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت النزيلتين تخططان لمواصلة حملهما. فيما تم فتح تحقيق.