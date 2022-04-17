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منوعات
رسالة في زجاجة ملقاة في البحر تنقذ حياة ستة أشخاص
Lebanon 24
17-04-2022
|
08:00
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تم إنقاذ ستة أشخاص قضوا 17 يوما في جزيرة صحراوية في البرازيل بفضل رسالة عثر عليها صيادون في زجاجة عائمة.
في 24 آذار، غادرت السفينة التي كان على متنها ستة أشخاص مدينة سانتارين البرازيلية، خطط أفراد الطاقم للوصول إلى مدينة تشافيس، التي تقع عند مصب الأمازون قبالة الساحل الشرقي لأميركا الجنوبية في غضون عشرة أيام. في اليوم الثالث، فقدوا الاتصال مع المحيط، وأبلغ أقاربهم البحرية البرازيلية باختفائهم.
وكما اتضح، تعرضت السفينة لعاصفة شديدة واشتعلت فيها النيران. تم تدمير معظم أجزائها، لكن الطاقم تمكن من السباحة إلى جزيرة غير مأهولة وسحب السفينة إلى الشاطئ، بحسب ما ذكر موقع "brazilian".
قضى الطاقم أسبوعين في الجزيرة على أمل النجاة، ألقوا بيأس رسالة موضوعة في زجاجة في مياه البحر، أشاروا فيها إلى موقعهم وتفاصيل الاتصال بأقاربهم.
أبلغ الصيادون الذين وجدوا الرسالة ممثلي البحرية الإيطالية، ووصلت فورا طائرة هليكوبتر إلى الجزيرة لإنقاذ.
المصدر:
سبوتنيك
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