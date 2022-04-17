رسالة في زجاجة ملقاة في البحر تنقذ حياة ستة أشخاص

تم إنقاذ ستة أشخاص قضوا 17 يوما في جزيرة صحراوية في البرازيل بفضل رسالة عثر عليها صيادون في زجاجة عائمة.في 24 آذار، غادرت السفينة التي كان على متنها ستة أشخاص مدينة سانتارين البرازيلية، خطط أفراد الطاقم للوصول إلى مدينة تشافيس، التي تقع عند مصب الأمازون قبالة الساحل الشرقي لأميركا الجنوبية في غضون عشرة أيام. في اليوم الثالث، فقدوا الاتصال مع المحيط، وأبلغ أقاربهم البحرية البرازيلية باختفائهم.وكما اتضح، تعرضت السفينة لعاصفة شديدة واشتعلت فيها النيران. تم تدمير معظم أجزائها، لكن الطاقم تمكن من السباحة إلى جزيرة غير مأهولة وسحب السفينة إلى الشاطئ، بحسب ما ذكر موقع "brazilian".