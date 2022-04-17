وفق هذه الابراج ...اليك الأعذار التي يستخدمها لرفضك كحبيبة واعتبارك صديقة!





الأعذار التي يستخدمها لرفضك كحبيبة واعتبارك صديقة وفق الأبراج ينما يلعب الولاء والتوافق والثقة والصبر دوراً كبيراً في نجاح العلاقة وتكون هذه العوامل لها دوراً حاسماً في مصير العلاقة، إلا أنها ليست دائماً من المؤشرات التي يستخدمها الرجل لقبول حبك، فربما هي نوع من اللباقة لإبلاغك بأنه يود ان تكوني صديقته لا أكثر. تابعي مع "الجميلة" واكتشفي الأعذار التي يستخدمها الرجل لرفض حبك وفق الأبراج.الأعذار التي يستخدمها لرفضك كحبيبة واعتبارك صديقة وفق الأبراج



سيكون الرجل الحمل قمة في الصراحة، وسيبلغك بأنه ما زال هناك الكثير مما يود القيام به ولا يريد ان يمنعه أي شخص من القيام بذلك. وبطبيعة الحال وجودك مرحب به ان لم يكن لديك أي مانع في التواجد معه كصديقة.



الرجل الثور

الرجل الثور وبكل بساطة سيبدأ بالحديث عن حبيبته السابقة أو عن أي إمرأة أخرى تعجبه. ولاحقاً سيختفي ولن يرد على إتصالاتك أو رسائلك.



الرجل الجوزاء

سيغازلك الرجل الجوزاء أولاً وسيخبرك وبالتفصيل الممل عن كل الأمور الجميلة التي يجدها جذابة في شكلك الخارجي وفي شخصيتك. الخطوة التالية ستكون إبلاغك بأنه لا يريد أن يخدعك أو يشجعك على حبه لأنه غير مستعد للدخول في علاقة غرامية في الوقت الحالي. الرجل الحملسيكون الرجل الحمل قمة في الصراحة، وسيبلغك بأنه ما زال هناك الكثير مما يود القيام به ولا يريد ان يمنعه أي شخص من القيام بذلك. وبطبيعة الحال وجودك مرحب به ان لم يكن لديك أي مانع في التواجد معه كصديقة.الرجل الثورالرجل الثور وبكل بساطة سيبدأ بالحديث عن حبيبته السابقة أو عن أي إمرأة أخرى تعجبه. ولاحقاً سيختفي ولن يرد على إتصالاتك أو رسائلك.الرجل الجوزاءسيغازلك الرجل الجوزاء أولاً وسيخبرك وبالتفصيل الممل عن كل الأمور الجميلة التي يجدها جذابة في شكلك الخارجي وفي شخصيتك. الخطوة التالية ستكون إبلاغك بأنه لا يريد أن يخدعك أو يشجعك على حبه لأنه غير مستعد للدخول في علاقة غرامية في الوقت الحالي.

الرجل السرطان

سيلجأ الرجل السرطان الى الكذب وسيقوم بإبلاغك بأنه خرج من علاقة سيئة مؤخراً وهو يحتاج الى الوقت ليركز على نفسه ويعيد ترتيب أولوياته.



الرجل الأسد

سيبلغك الرجل الأسد بأنه يحتاج الى الوقت كي يتأكد من أنه يسيطر على كل شيء. سيفسر لك بأنه يحتاج إلى أن يكون في حالة نفسية وعقلية معينة للدخول في علاقة غرامية وهو لا يريدك أن تتعاملي مع مشاكله تلك.



الرجل العذراء

لا يحب الرجل العذراء جرح مشاعر أي شخص. لكن وبما أنه يريد المحافظة على حبك كصديقة سيكون لطيفاً وسيبلغك بأنه في إجازة حالياً.



سيتحدث الرجل الميزان وبإسهاب عن قلبه ومشاعره المجروحة وعن عدم رغبته بالمخاطرة مجدداً. سيبلغك بأنه يخاف من أن يقوم بتحطيم قلبك لأنه شخصية معقدة يصعب التعامل معه.



الرجل العقرب الرجل الميزانسيتحدث الرجل الميزان وبإسهاب عن قلبه ومشاعره المجروحة وعن عدم رغبته بالمخاطرة مجدداً. سيبلغك بأنه يخاف من أن يقوم بتحطيم قلبك لأنه شخصية معقدة يصعب التعامل معه.الرجل العقرب

صحيح أنّ أسلوب الرجل العقرب سيكون قاسٍ ووقح الى حد ما لكنه على الأقل صريح ومباشر. سيفسر لك حاجته الماسة للإبتعاد عن الحب وتعقيداته وبرغبته بإختبار حياة العزوبية لفترة.



الرجل القوس

معروف عن الرجل القوس بأنه مباشر وصريح. سيبلغك بأنه يود أن تصبحا أفضل الأصدقاء أولاً وفي حال تطورت الأمور الى حب فليكن.

الرجل الجدي

سيكون عذر الرجل الجدي بأنه لا يظن بأن هناك أي مستقبل جدّي للعلاقة وهو لا يريد إضاعة وقتك في علاقة لا مستقبل لها.



الرجل الدلو

لن يعبر الرجل الدلو عن رغبته بأنه يود ان تكوني صديقته لا أكثر بشكل مباشر بل سيتحايل على الأمر. سيبلغك بأنه مشغول جداً وبأنّ هناك الكثير من الأمور التي تشغل باله في العمل وهو لا يريد أن يشكل أي شخص مصدر إلهاء له أو يمنعه من تحقيق أهدافه.



الرجل الحوت

سيبلغك الرجل الحوت بأنه تعرض للأذى والخيانة أكثر من مرة ويحتاج حالياً الى الإبتعاد كلياً عن العلاقات.