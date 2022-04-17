الحمل

لا أجد في سمائك تنافراً ولهذا السبب أشجعك على القيام بالمبادرة والسير قدماً نحو الافضل

الثور

عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة

الجوزاء

عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة

السرطان

لطالما كنت مثالاً للطباع الهادئة، لذا، لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين

الأسد

محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاً

العذراء

يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

الميزان

أدعوك الى عدم التسّرع، بل إلى إعادة النظر في بعض المشاريع التي أصبحت تتعرقل أخيراً

العقرب

تسمع أخباراً سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة

القوس

عروض بالجملة تنهال عليك بعد إثبات جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة

الجدي

إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، فلا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

الدلو

عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها اليك

الحوت

كن حذراً من بعض الأشخاص الذين يدّعون المحبة أمامك ويدبرون لك المكائد ما إن تدير لهم ظهرك