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في حاوية موز متجهة الى بلد اوروبي.. الإكوادور تحبط عملية تهريب أطنان من الكوكايين

Lebanon 24
18-04-2022 | 02:00
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ضبطت الشرطة في الإكوادور، الأحد، 2.4 طنا من الكوكايين في حاوية موز كانت ستشحن من أحد موانئ جواياكيل جنوب غربي البلاد إلى بلجيكا، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.


وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر: "تم ضبط طنين وأربعمئة وثمانية وخمسين كيلوغراما من الكوكايين".

وعثرت الشرطة أثناء تفتيشها حاوية على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة من الموز، الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد. وتم إلقاء القبض على شخص واحد.
 
وصادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.

وكانت الإكوادور في السابق بلد عبور وتخزين، وتقع بين كولومبيا وبيرو المنتجين الرئيسيين للكوكايين، لكنها صارت تواجه تهريبا واسع النطاق عبر موانئها على المحيط الهادئ، إضافة إلى تجارة الكوكايين بالتجزئة محليا في سوق استهلاك متنامية.
المصدر: سكاي نيوز
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