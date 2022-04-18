منوعات

5 أطفال قتلوا شابا بأكياس المياه..وهذا ما حل بهم!

Lebanon 24
18-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-943316-637858629801554772.jpg
Doc-P-943316-637858629801554772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بحبس "خمسة أطفال" بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت" بحق شخص قالت إنه توفي "بسبب انفعاله" جراء إلقاء الأطفال أكياس مياه عليه.

وقالت النيابة إن أعمار الأطفال تتراوح بين 15 و18 عاما، وإنهم محتجزون أربعة أيام على ذمة التحقيق لارتكابهم "جريمة ضرب المجني عليه، هشام زكريا، عمدا مما أفضى إلى موته"، و"استعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره".
 
 
وانتشر الحادث على نحو واسع في مواقع التواصل المصرية، وقالت النيابة إنها رصدت تداولا واسعا لأخبار حول الواقعة على تلك المواقع، واستجوبت شاهدا كان برفقة المتوفي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-04-18
08:00 | 2022-04-18
07:00 | 2022-04-18
02:00 | 2022-04-18
23:00 | 2022-04-17
14:00 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website