5 أطفال قتلوا شابا بأكياس المياه..وهذا ما حل بهم!

أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بحبس "خمسة أطفال" بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت" بحق شخص قالت إنه توفي "بسبب انفعاله" جراء إلقاء الأطفال أكياس مياه عليه.



وقالت النيابة إن أعمار الأطفال تتراوح بين 15 و18 عاما، وإنهم محتجزون أربعة أيام على ذمة التحقيق لارتكابهم "جريمة ضرب المجني عليه، هشام زكريا، عمدا مما أفضى إلى موته"، و"استعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره".

وانتشر الحادث على نحو واسع في مواقع التواصل المصرية، وقالت النيابة إنها رصدت تداولا واسعا لأخبار حول الواقعة على تلك المواقع، واستجوبت شاهدا كان برفقة المتوفي.