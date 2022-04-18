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رقصة "التابوت" الشهيرة... اليكم آخر فصولها

Lebanon 24
18-04-2022 | 12:00
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بيعت ملكية رقصة "التابوت" الشهيرة بـ1.045.409 مليون دولار كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير في عام 2021.

وهذه الرقصة التي يؤديها مجموعة من حاملي النعوش الغانيين في طقوس يعتبرونها مراسم وداع تليق بالراحلين اجتاحت الثقافة الشعبية للإنترنت مقرونة بموسيقى تدعى أسترونوميا للتعبير عن خطورة الخروج من المنازل أثناء الإغلاق وتفشي "كوفيد-19" في عام 2020.

وتعتبر الرقصة أحد أشهر الميمات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من السياقات الساخرة.

( وكالات) 
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