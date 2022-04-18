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الطيّار أصيب بسكتة قلبية... اليكم مصير الركاب

Lebanon 24
18-04-2022 | 14:00
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تمكنت شابة لم يسبق لها أن قادت طائرة من تفادي تحطم طائرة كانت على متنها فوق منازل المواطنين، وحسب رجال الإطفاء فإن الطيار مات، ولكنها نجت "دون أن تصاب بأذى".

وقالت صحيفة "لوفيغارو" (le figaro) الفرنسية -في التقرير الذي نشرته- إن قائد طائرة سياحية أُصيب بنوبة قلبية في منتصف الرحلة صباح السبت الماضي فوق منطقة بلوهينيك بإقليم موربيهان الفرنسي، حيث سيطرت الراكبة على الطائرة وتجنبت بصعوبة تحطمها فوق المنازل، وفقًا لتقرير موقع "فرانس واست" وتليغرام، وأكد رجال الإطفاء في الإدارة هذه المعلومات لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب الصحيفة، فقد أقلعت الطائرة من طراز "دراغون فلاي" نحو الساعة 10 صباحًا من مطار "لان بيهوي" المدني الواقع في بلدة بلومور متوجهة إلى كويبيرون، وكان على متن الطائرة طيار (65 عامًا) وراكبة (35 عامًا) لم يسبق لها أن قادت طائرة.

وبعد نحو 30 دقيقة من الرحلة أصيب الرجل بألم شديد في الصدر ثم فقد وعيه، ولكن الشابة تمكنت من السيطرة على الطائرة التي كانت تحلق فوق بلدة بلوهينيك، مما منع وقوع حادث في المدينة. وتحطمت الطائرة في نهاية المطاف في منطقة مستنقعات قريبة.

وتطلب الحادث تعزيزًا من طائرات البحرية الفرنسية، إذ يصعب الوصول إلى منطقة الحادث، وكان الطيار مات عندما وصل المسعفون، في حين أُصيبت الراكبة بحالة صدمة ونقلت إلى مركز مستشفى سكورف في لوريان، حيث إنها نجت من هذا الحادث بأعجوبة، وفُتح تحقيق في هذا الحادث.
 
(الجزيرة) 
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