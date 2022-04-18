برج الحمل



بدأت الحياة بينك وبين الشريك بالهدوء والاستقرار، حاول أن تستغل هذه الفترة من حياتكما لتكون فترة سعيدة، لا تتردد بتقديم هدية للحبيب بمناسبة العام الجديد. لا تهتم بثمن الهدايا بل الأهم من ذلك قيمتها.

برج الثور



ربما تشعر بالتعب والملل اليوم بسبب المشاكل التي حدثت بينك وبين شخص ما قريب إليك. استمع إلى بعض الأغاني الهادئة. اجعل المكان من حولك مليئا بالزهور والأشياء الملونة. هذه الخطوات ستساعدك على الاسترخاء.

برج الجوزاء



اليوم من أفضل الأيام لك على الصعيد العاطفي، حيث تخرج مع شريك حياتك في رحلة ممتعة. كما أن اليوم مناسب لإعادة التواصل مع أفراد عائلتك. حالتك الصحية جيدة، ولكن يجب أن تهتم بصحتك لتحافظ عليها، فالوقاية خير من العلاج.

برج السرطان



احذر من الانطباعات الخاطئة التي تقدمها عن نفسك لزملاء العمل. رغم أنك تمر بمرحلة صعبة إلا أنك يجب أن تكون متواضعا ولا تثق في نفسك ثقة مبالغ فيها تزيد من غرورك.

برج الاسد



هناك استقرار بينك وبين الشريك، فلا تجعل الغرباء يفسدون صفو حياتكما فأنتم تعيشان حياة يحسدكم عليها المحيطون. حاول أن تكون كتوما أكثر من ذلك، توقع أن يزورك شخص مسافر من فترة طويلة وسوف يؤثر بشكل ايجابي على حياتك العاطفية.

برج العذراء



إذا فكرت في إهمال طلبات مديريك، فيجب أن تأسف لذلك. لا تترك نفسك منساقا وراء عاطفتك و إلا وقعت فريسة للضغوط النفسية والعصبية. لا بأس من الاستعانة بأحد الأصدقاء أو الزملاء في العمل لمساعدتك هذه الفترة في اتخاذ بعض القرارات المهنية الجديدة. لا تختار أي شخص إلا إذا كنت واثقا فيه.

برج الميزان



ستشعر اليوم بملل شديد،ولذلك ستقرر فجأة كسر كل القوانين والذهاب للنادي للممارسة الرياضة. ربما تكون بحاجة إلى إعادة تقييم لبعض المراحل في حياتك. أمامك العديد من الفرص للحصول على وظائف أخرى، فلم لا تحب التغيير؟

برج العقرب



وضعك الصحى الآن على ما يرام، ولكن لا يجب أن تهمله، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك بكل الطرق الممكنة خصوصا أنك تتعرض لجهد غير طبيعى في الفترة الحالية. في الفترة المقبلة ستشهد تقدما ملحوظا، ولكن عليك أن تعلم أن لكل شئ ثمنا ستدفعه، فمن الأفضل أن تكون على استعداد لذلك من الآن.

برج القوس



ربما تحضر اليوم حدثا مهما في مكان مختلف. حضورك لهذا الحدث سيعطيك دفعة للأمام لإنجاز أهدافك. ربما تكتشف أن لديك بعض المواهب عند إنجازك لمهام معينة. مهما كانت الظروف التي تمر بها اليوم، سيكون يوما جميلا وممتعا في النهاية.

برج الجدي



ربما تكون بحاجة إلى إجراء عملية شراء معينة. تتطلب سيارتك صيانة وتصليحا أو ربما شراء بعض المعدات اللازمة لها. قد يكلفك الأمر الكثير ولكنه ضروري. ستنفق كل ما ادخرته الأيام الماضية.

برج الدلو



ربما تشعر بتعارض بين مطالبك الشخصية ومطالب أسرتك. إذا كنت تريد الذهاب إلى مكان ما للتسلية والمتعة هذا المساء، اذهب واستمتع بوقتك، ولكن خصص جزءا من هذا الوقت لأسرتك أو اقترح عليهم أن يذهبوا معك. لا تحاول أن تكون بطلا خارقا اليوم.

برج الحوت



هذا هو الوقت المناسب جدا للكشف عن مشاعرك تجاه الشخص الذي تشعر نحوه بانجذاب. لديك قدرة جيدة على التعبير عن الذات وتتحلى هذه الأيام بأسلوب يساعدك على التواصل بكفاءة مع الآخرين.