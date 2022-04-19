منوعات

"حرقت الطبخة واتهمت كادر العمل".. سخرية من برنامج تلفزيوني!

Lebanon 24
19-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-943672-637859538230750322.jpg
Doc-P-943672-637859538230750322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة غريبة، أثارت مقدمة برنامج طهي على قناة سورية معروفة حملة استهزاء واسعة بعدما حرقت وجبة كانت تعدّها ولامت كادر العمل على ذلك.
 
فقد باتت الطاهية تهامة الضحاك حديث الأوساط السورية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعدما حرقت وصفة "الكباب بالطحينة" في حلقتها، حيث نسيت اللحمة في الفرن خلال العرض.

وعندما تنبّهت إلى ما حدث، لامت العاملين عن النتيجة وقالت باللهجة السورية: "ما قلتلكم ذكروني.. الله يستر!"، ثم توجّهت إلى الفرن لترى الوجبة وقد التدعت.

بعد تلف الوجبة: "منحط اللحمة المحروقة باللبن بتطرى"
حينها حاولت إلقاء اللوم على الموجودين في الاستديو، قائلة: "والله انحرقت اللحمة كتير، أنا برأيي المخرج يطلع فاصل، الحق على الكونترول لأن قلتلهم يذكروني باللحمة". وأضافت بتهكم "اللي انحرق ورق الزبدة.. شفتوا مشانكم مشاهدينا لأن عم ناخد تلفوناتكم انحرقت اللحمة.. بس يلا بتتاكل"، ثم قامت بوضع كرات اللحمة في اللبن وقالت: "هلق بتطرى شوي".

وقد أثار الفيديو جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حملة سخرية من تصرف المقدمة وتبعاته، وحسرة على حال الإعلام السوري الذي لم يفلح حتى بتقديم حلقة عن الطبخ، وفق بعض التعليقات.
 
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-04-19
10:00 | 2022-04-19
07:00 | 2022-04-19
05:00 | 2022-04-19
02:00 | 2022-04-19
23:00 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website