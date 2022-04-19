هل تشعرون بالصداع بعد تناول الطعام؟... اليكم بعض الأسباب

إذا كنت ممن يصابون بآلام الرأس المبرحة فور تناول الطعام فهي حالة تعرف باسم صداع ما بعد الأكل، تلك الحالة مألوفة وشائعة عند الكثير من الناس، ومع ذلك فهي ليست شيئا يمكن أو يجب عليهم تجاهله، إذ قد تكون الأعراض غير مريحة بدرجة كافية للتأثير على حياة الشخص بشكل كبير وتمنعه من العيش بصورة طبيعية.قد تشعر بالصداع فور تناول الطعام وكأن هناك ضغطا بين العينين أو خفقانا من متوسط إلى حاد في جانب واحد من الرأس، كما يمكن أن يأتي في صورة شعور بالضيق والضغط في منطقة الجبهة.وبحسب الأطباء وخبراء التغذية، يمكن أن يكون كل نوع من تلك الأحاسيس ناتجا عن مصدر مختلف، كما قد يكون الصداع بعد الأكل أحد أعراض حالة طبية كامنة.لكن في كثير من الحالات التي يصاب فيها الأشخاص بالصداع بعد الأكل إلى درجة الغثيان يكونون بحاجة للحصول على رعاية طبية لتشخيص حالتهم وعلاجها بشكل صحيح.لذلك، لا ينبغي تجاهل الصداع المستمر أو المتكرر بوتيرة ثابتة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل النوم والتوتر والاكتئاب، وكذلك اللجوء إلى العقاقير والمسكنات دون داعٍ.ومن بين الأسباب الأخرى للصداع بعد الأكل الشعور بالألم بعد تناول السكريات، في حين قد يعاني البعض الآخر من الصداع بعد تناول الأطعمة المالحة.وعلى الرغم من أن الطعام قد لا يكون هو السبب الرئيسي في تلك الحالات للشعور بالصداع بعد تناول الأكل فإن الأمر يمكن أن يكون مزيجا من تأثير مكونات الطعام على جسم الشخص ومعاناته من حالة صحية معينة، ونستعرض في ما يلي أبرز أسباب الصداع بعد الأكل:نقص السكر في الدم بعد الأكلتسمى هذه الحالة أيضا نقص السكر التفاعلي في الدم، وتؤدي إلى معاناة الشخص من الصداع في غضون 4 ساعات بعد تناول الطعام أو وجبة أساسية خلال اليوم، وينجم ذلك عن انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل حاد، مما يؤدي لألم بالرأس.وتتضمن بعض الأسباب إصابة الشخص بداء السكري أو أورام المعدة والجهاز الهضمي أو اضطرابات الهرمونات أو حساسية الطعام.وفي حين قد تعتقد أن الحساسية تحمل دائما أعراضا مشابهة لأعراض الحساسية الموسمية مثل العطس أو سيلان الأنف لكن هذا ليس هو الحال دائما.في الواقع، يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية مجموعة من ردود الفعل الجسدية، بما في ذلك الصداع، لذلك إذا كنت تعاني من الصداع بعد تناول طعام أو مكون معين فمن المحتمل أنك تعاني من حساسية تجاه أحد الأطعمة أو المكونات فيه دون أن تدري.اضطرابات عدم تحمل الطعامتختلف أعراض عدم تحمل الطعام عن حساسية الطعام، فهي دائما ما تكون ذات طبيعة هضمية مرتبطة بالمعدة، ومع ذلك يمكن في بعض الحالات أن تسبب صداعا بعد تناول الطعام أو أحد المكونات التي يصعب على جسمك التعامل معها، مثل الحبوب والألبان والمكسرات وغيرها.اضطرابات المفصل الفكي الصدغيالمفصل الصدغي الفكي "تي إم جيه" (TMJ) هو المفصل الذي يربط الفك السفلي بجزء من جمجمتك أو العظم الصدغي أمام أذنيك.وتتميز اضطرابات المفصل الفكي الصدغي عموما بصوت طقطقة أو نقر عند تحريك الفك، أو شعور بالضيق على جانبي الفك عند فتح الفم وإغلاقه.ونظرا إلى أن المفصل المصاب يرتبط ارتباطا وثيقا بمنطقة رأسك فقد يؤدي المضغ أيضا إلى الشعور بالألم والصداع، وبالتالي تصيبك الحالة بالصداع بعد الأكل.وللتعامل مع المشكلة يجب مراجعة الطبيب المتخصص لمعرفة خيارات العلاج.تجمد الرأس بسبب الأكل البارديُعرف هذا النوع من الصداع عموما بتجمد الدماغ أو "صداع الآيس كريم"، وهو يحدث بعد تناول أو شرب شيء مجمد أو شديد البرودة.ويعتقد الخبراء وفقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline) للصحة والمعلومات الطبية أنه يحدث بسبب تغيرات طارئة في الأوعية الدموية حول أعصاب معينة، في استجابة فورية لدرجة الحرارة الباردة.ويمكن أن يكون هذا النوع من الصداع شديدا للغاية، لكنه لحسن الحظ لا يستمر إلا لثوانٍ أو دقائق معدودة كأقصى تقدير، وهو لا يتطلب أي علاج.ارتفاع ضغط الدميعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة يعاني منها الملايين من المصابين حول العالم، وقد تؤدي تلك الحالة الصحية المزمنة للمعاناة من الصداع بعد الأكل في حالات معينة، إذ يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى الصداع لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الملح الزائد يسحب الماء إلى مجرى الدم بكثافة، مما يزيد حجمه ويؤدي إلى زيادة ضغطه.ارتجاع المريءعندما يتسرب الحمض إلى المريء باتجاه الحلق فإن هذا يسمى ارتداد الحمض، وهو حالة صحية تزيد بتناول أطعمة معينة، مثل المقالي والأطعمة الحارة.وبشكل عام، يشتكي الكثير من الأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي من الصداع بعد تناول الطعام بسبب تفاقم الأعراض، وتزول هذه الشكوى بمعالجة المشكلة الأساسية بخيارات العلاج المتاحة، بحسب موقع "ذا غريتست" (The Greatist) الأميركي.حالات أخرىفي بعض الحالات قد يعتقد الشخص أن صداعه مرتبط بالطعام الذي يأكله أو بتوقيت وجبات يومه، ولكن الأمر قد يكون أكثر تعقيدا.أحد الاحتمالات وراء الاعتقاد أنك تعاني من الصداع بعد الأكل هو ألم العصب ثلاثي التوائم، وهو صداع يحدث بعد الأكل عندما تعاني من مرض السكري، ومن الاحتمالات الأخرى على الرغم من ندرتها الإصابة بورم في المخ.