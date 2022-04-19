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انتحل صفة طبيب... وأجرى عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية!

Lebanon 24
19-04-2022 | 16:00
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أوقفت السلطات الأمنية في مصر مواطنا أقدم على انتحال صفة طبيب، وقام بإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت قيام أحد الأشخاص، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وله سوابق جنائية، بانتحال صفة طبيب، وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وحقيبة بداخلها أدوات طبية ومواد مطهرة ومخدر موضعي، تستخدم في العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب، وإنشاء حساب عبر موقع "فيسبوك"؛ لمزاولة نشاطه المشار إليه".
المصدر: روسيا اليوم
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