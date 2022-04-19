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برجك اليوم

Lebanon 24
19-04-2022 | 23:00
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الحمل
يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!
الثور
يكون هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي
الجوزاء
عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية
السرطان
يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة او يزيل عقبات حالت دون تقدّمك
الأسد
يخفّ الوهج ولكن الحظّ ما يزال مستمراً، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية
العذراء
يشير هذا اليوم الى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير
الميزان
على الرغم من حماستك واهتمامك الشديدين تُفاجأ بفتور الاجواء حولك وببرودة الحماسة لدى الآخرين
العقرب
تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك يجعلك تستعد للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع
القوس
أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان
الجدي
يجعلك هذا اليوم تنكب على شؤونك الشخصية واهتماماتك وعلاقاتك الخاصة
الدلو
قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة
الحوت
يوم أكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك
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