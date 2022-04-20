منوعات

"حادثة مثيرة للاشمئزار"..حيوانات مجمدة في ثلاجة منزل!

Lebanon 24
20-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-944037-637860392913044247.jpg
Doc-P-944037-637860392913044247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون إن رجلا من ولاية أريزونا الأمريكية يواجه تهمة باستخدام القسوة بعد العثور على 183 كلبا نافقا وأرانب وطيورا في ثلاجاته الضخمة تم تجميدها على ما يبدو وهي على قيد الحياة.

وعثر نواب مقاطعة موهافي وضباط مراقبة الحيوانات، على الحيوانات في مجمد مرآب في 3 نيسان، بعد أن أبلغت امرأة أن مايكل باتريك تورلاند (43 عاما)، لم يعيد الثعابين التي أقرضته إياها للتكاثر، حسبما قال مكتب العمدة يوم الخميس في بيان.

وأوضح البيان أن الحيوانات المجمدة تضم كلابا وسلاحف وسحالي وطيورا وثعابين وفئرانا وجرذانا وأرانب. وقال مكتب العمدة إنهم وضعوا في "ثلاجة كبيرة الحجم"، مضيفا: "يبدو أن العديد من الحيوانات قد تم تجميدها على قيد الحياة بسبب وضع أجسامها".

وبحسب ما ورد، اكتشف مالك المنزل الحيوانات المجمدة أثناء التنظيف بعد إخلاء تورلاند وزوجته للمنزل. وقال البيان إن المالك اتصل بعد ذلك بالمرأة التي أبلغت مكتب العمدة.

وقال المكتب إن تورلاند اعتقل في المنزل عندما أبلغ النواب أنه عاد إلى المنزل: "عند مقابلته، اعترف تورلاند في النهاية بوضع بعض الحيوانات في الثلاجة عندما كانت لا تزال على قيد الحياة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2022-04-20
05:00 | 2022-04-20
23:00 | 2022-04-19
16:00 | 2022-04-19
16:00 | 2022-04-19
14:00 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website