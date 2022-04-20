20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"حادثة مثيرة للاشمئزار"..حيوانات مجمدة في ثلاجة منزل!
Lebanon 24
20-04-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون إن رجلا من ولاية أريزونا الأمريكية يواجه تهمة باستخدام القسوة بعد العثور على 183 كلبا نافقا وأرانب وطيورا في ثلاجاته الضخمة تم تجميدها على ما يبدو وهي على قيد الحياة.
وعثر نواب مقاطعة موهافي وضباط مراقبة الحيوانات، على الحيوانات في مجمد مرآب في 3 نيسان، بعد أن أبلغت امرأة أن مايكل باتريك تورلاند (43 عاما)، لم يعيد الثعابين التي أقرضته إياها للتكاثر، حسبما قال مكتب العمدة يوم الخميس في بيان.
وأوضح البيان أن الحيوانات المجمدة تضم كلابا وسلاحف وسحالي وطيورا وثعابين وفئرانا وجرذانا وأرانب. وقال مكتب العمدة إنهم وضعوا في "ثلاجة كبيرة الحجم"، مضيفا: "يبدو أن العديد من الحيوانات قد تم تجميدها على قيد الحياة بسبب وضع أجسامها".
وبحسب ما ورد، اكتشف مالك المنزل الحيوانات المجمدة أثناء التنظيف بعد إخلاء تورلاند وزوجته للمنزل. وقال البيان إن المالك اتصل بعد ذلك بالمرأة التي أبلغت مكتب العمدة.
وقال المكتب إن تورلاند اعتقل في المنزل عندما أبلغ النواب أنه عاد إلى المنزل: "عند مقابلته، اعترف تورلاند في النهاية بوضع بعض الحيوانات في الثلاجة عندما كانت لا تزال على قيد الحياة".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب عن الساحة بسبب مقتل ابنتها طعنا.. الفنانة العربية الشهيرة تُصاب بجلطة وشلل كامل
Lebanon 24
بعد غياب عن الساحة بسبب مقتل ابنتها طعنا.. الفنانة العربية الشهيرة تُصاب بجلطة وشلل كامل
08:37 | 2022-04-19
19/04/2022 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
Lebanon 24
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
22:57 | 2022-04-19
19/04/2022 10:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يرتفع بقوّة.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يرتفع بقوّة.. كم بلغ اليوم؟
11:25 | 2022-04-19
19/04/2022 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في خيمة نازحين.. سوري يغتصب ابنته "سراً" طوال 4 أعوام
Lebanon 24
جريمة في خيمة نازحين.. سوري يغتصب ابنته "سراً" طوال 4 أعوام
14:42 | 2022-04-19
19/04/2022 02:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:00 | 2022-04-20
التعرّق في أيام الصيف... هل يمكن التخلص منه؟
05:00 | 2022-04-20
"حادثة أليمة"... 9 كلاب ضالة تنهش طفلاً !
23:00 | 2022-04-19
برجك اليوم
16:00 | 2022-04-19
هل أنتم من الأهل الذين يصغون جيّدًا لأولادهم؟
16:00 | 2022-04-19
انتحل صفة طبيب... وأجرى عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية!
14:00 | 2022-04-19
هل تبحث عن النوم العميق... اتبع هذه الخطوات
فيديو
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
20/04/2022 14:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 14:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 14:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact