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6 نصائح سحرية للتخلص من العادات السيئة..ما هي؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 08:00
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يمارس البعض عادات سيئة تتسبب له فى الكثير من المشاكل مثل الإفراط فى تناول الوجبات غير الصحية التى تتسبب فى السمنة المفرطة والإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالسمنة، أو الإفراط فى شرب الكافيين طوال اليوم الذى يتسبب فى السهر طوال الليل، ولهذا نستعرض فى التقرير، نصائح تساعد فى التخلص من العادات السيئة، وفقاً لما ذكره موقع موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
 

نصائح للتخلص من العادات السيئة:
 
تحديد المحفزات
ترتبط العادة السيئة في بعض الأحيان ارتباطًا مباشرًا بحالة معينة، مثل الرغبة فى تناول وجبة سريعة بعد يوم شاق في العمل، ولهذا يجب فى أول خطوة للتخلص من العادة السيئة تحديد المحفز الذى يدفع إلى ممارستها.

البحث عن شخص محفز إيجابي
يجب أن تخبر شخصًا تثق به، برغبتك فى التخلص من هذه العادة السيئة حتى يدعمك بالنصائح والتشجيع، مما يحفزك على مواصلة التخلص من هذه العادة.

تجنب المحفز السلبي
يفضل تجنب أى شىء محفز على ممارسة العادة السيئة مثل تجنب الجلوس فى المطاعم والتنزه بالحدائق أفضل لتجنب تناول الوجبات السريعة غير الصحية .

الصبر
إذا كانت عادتك السيئة شيئًا كنت تمارسه لسنوات أو حتى عقود ، يفضل أن تعترف بذلك بينك وبين نفسك وتؤمن أن هذه العادة السيئة لن تستطيع التخلص منها بين عشية وضحاها، وبالتالى لا تفرط فى انتقاد نفسك .

التخلص تدريجياً
يفضل عند وضع خطة للتخلص من العادة السيئة، هو التخلص منها تدريجياً، حتى تصل لهدفك المنشود وهو التخلص من العادة نهائياً.

التركيز فى الهدف
يجب التركيز فى النتائج الإيجابية التى تحدث بعد ترك هذه العادة مثل الوصول لجسم رشيق فى حالة التفكير فى فقدان الوزن الزائد، مما يحفز أكثر على الوصول للهدف وتغيير العادة السيئة.
 
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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