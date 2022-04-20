عروس تصفع عريسها مرتين (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر صفع عروس لعريسها في الهند، مرتين متتاليتين، خلال حفل زفافهما، وسط حضور الضيوف.



وأظهر مقطع فيديو التقط في ولاية أوتار براديش بحي هاميربور بالهند، العريس وهو يقوم بوضع إكليل من الزهور حول رقبة عروسته، لتقوم هي بصفعه مرتين متتاليتين أمام الضيوف لسبب غير معروف، فيما تركت العروس المسرح، وسط ذهول وصدمة العريس والضيوف.





(RT)