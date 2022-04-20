التعرّق في أيام الصيف... هل يمكن التخلص منه؟

فيتامين "ب"يعتبر فيتامين "ب" (B) ضروريا للحفاظ على الجهاز العصبي وتنظيمه، وعندما يحدث نقص به يتسبب في الإجهاد والتعرق المستمر، لذلك فالاهتمام بعناصره يقلل من التعرق المفرط، وأبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "ب" هي اللحوم والبيض والدواجن والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان والمكسرات وغيرها، ويمكنك أيضا تناول مكملات فيتامين "ب" جنبا إلى جنب مع العناصر الغذائية السابقة.فيتامين "د"أبرز أعراض نقص فيتامين "د" (D) التعرق المفرط، وخاصة تعرق الرأس، كما يؤدي نقص فيتامين "د" إلى الإرهاق وآلام العظام وتشنجات العضلات والاكتئاب، يمكنك تنظيم فيتامين "د" في جسمك عن طريق تناول الأسماك ومنتجات الألبان، وأيضا تعريض نفسك لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة، يمكن أن يساعدك كل يوم على زيادة مستويات فيتامين "د".المغنيسيوميمكن أن تؤدي زيادة مستويات التوتر لديك إلى التعرق المفرط التي تتسبب في فقدان المغنيسيوم، لذلك ستساعد زيادة تناول المغنيسيوم في تقليل العرق إلى حد ما، وتشمل مصادر المغنيسيوم اللوز والقرع والسبانخ.الكالسيوميساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يساعد في خفض مستوى العرق، ولزيادة مستويات الكالسيوم في الجسم تناول منتجات الألبان وفول الصويا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات.الوصفات الطبيعية لفرط التعرقهناك عدد من العلاجات المنزلية لفرط التعرق، يوضحها موقع "هايبر هايدروسيس" (Hyper hidrosis)، ولكن النتائج تختلف من شخص لآخر، لذلك يفضل أن تتحدث مع طبيبك قبل تنفيذ أي منها.المريميةعشب مفيد جدا، تحتوي أوراقه على حمض التانيك الذي يقيد الغدد العرقية ويقلل التعرق، يمكن الاستفادة من فوائده عن طريق تناول أقراص المريمية أو شرب شاي المريمية.مسحوق خشب الصندل الأبيضامزج ملعقة كبيرة من هذا المسحوق مع ماء الورد وعصير الليمون لعمل علاج منزلي مثالي لفرط التعرق، ضعه على الجلد، واتركه حتى يتماسك لمدة 25 دقيقة، ثم اشطف بشرتك، كرر هذه العملية يوميا للحصول على أفضل النتائج.الشاي الأخضر والأسوديحتوي الشاي الأخضر على المغنيسيوم وفيتامين "ب"، اللذين يقيدان الغدد العرقية ويحافظان على هدوئك، أما إذا كنت تعاني من تعرق الإبط المستمر، فإن الشاي الأسود له أيضا خصائص قابضة يمكن أن تقلل العرق عند وضعه مباشرة على بشرتك، بعد تخمير الشاي والسماح له ليبرد، افرك الشاي على الإبطين بمنشفة أو كيس الشاي نفسه لبضع دقائق.عصير الطماطمبالإضافة إلى فوائده في مكافحة السرطان، يعمل أيضا على تقليص المسام، سيساعدك تناول نظام غذائي غني بالطماطم أو شرب كوب من عصير الطماطم يوميا على التحكم في التعرق.زيت شجرة الشاييعمل كدواء قابض لمحاربة البكتيريا المسببة للعرق، انقع كرة قطنية في زيت شجرة الشاي وضعها على منطقة الإبط يوميا.الليمونيقلل الحمض من التعرق بشكل طبيعي، يمكنك إما فرك نصف ليمونة على منطقة الإبط، مع الضغط برفق لاستخراج السائل، أو مزج كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز ووضعه بقطعة قطن، واتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اشطفه جيدا.زيت جوز الهنديحتوي جوز الهند على حمض اللوريك، الذي يقتل البكتيريا المسببة للعرق بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، امزج 10 غرامات من الكافور المسحوق مع كوب من زيت جوز الهند، واخلطها، ثم ضع المعجون على جسمك، واتركه من 45 دقيقة إلى ساعة، ثم اشطفه بالماء.نصائح يومية للتخفيف من التعرقوعلى صعيد آخر، تقدم تارا كوفمان طبيبة الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة ستوني بروك، نصائح يومية بعيدة عن الأعشاب والفيتامينات، يجب اتباعها للتقليل من التعرق، من خلال موقع "إنسايدر" (Insider).تنصح كوفمان باستخدام مضادات التعرق في فترة الليل لأن درجة حرارة الجسم تكون منخفضة ويكون الجلد أكثر جفافا، مما يسمح بنتيجة أكثر فعالية.الابتعاد عن الأطعمة الحارة، التي قد يرتفع من خلالها معدل ضربات القلب، مما يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية ويسبب التعرق، وأيضا الأطعمة الدهنية، مثل النقانق المعلبة، والأطعمة شديدة الملوحة مثل رقائق البطاطس، بدلا من ذلك، يجب أن تستهلك الفواكه والخضروات التي تحتوي على الكثير من الماء والتي تساعد في الحفاظ على برودة جسمك.ارتد الملابس الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان أو القماش الذي يمتص الرطوبة، وتجنب الألياف الصناعية مثل النايلون أو الحرير الصناعي، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة والتعرق أكثر.ختاما، التعرق أمر طبيعي، ولكن إذا لاحظت أنك تتعرق بغزارة دون سبب أو يكون التعرق مصحوبا بأعراض مثل الإسهال أو ألم في الصدر، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة طبية أساسية، لذا توصي كوفمان بالتحدث إلى طبيبك للعلاج إذا كان الأمر يزعجك.