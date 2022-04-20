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امرأة اعترضت على ملابس ترتديها فتاة داخل المترو... ماذا فعلت؟!

Lebanon 24
20-04-2022 | 12:08
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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضا على الملابس التي ترتديها الفتاة، والتي وصفتها السيدة بالفاضحة.

وقالت مصورة الفيديو إنها كانت بصحبة صديقاتها في المترو، وفوجئت بالسيدة تقول لإحدى صديقاتها: "لمي ذراعك، في شباب طالعة ونازلة، وانتي ازاي تلبسي كدة؟".

وأضافت: "صاحبتي ردت عليها بماله لبسي، أنا لابسة عادي، وفعلا هي كانت لابسة عادي، تيشيرت بنص كم، ومفيهوش أي حاجة، فقعدت السيدة تشتمنا بكلام بذيء، وكل اللي في المترو ردوا عليها بأنها حرية شخصية، وبعدين إحنا في مترو سيدات، مفيهوش رجالة".

وتابعت: "لما عرفت إننا بنصورها، رمت الموبايل وشتمت بزيادة، وكانت عايزة تضربنا، والناس حاولت تسكتها وقعدوا يقولوا لها هي لابسة عادي، وإنت ملكيش دعوة، بس هي استمرت وضربت فينا، ولحد ما نزلت وهي بتشتمنا بكلام بشع".

وأكملت: "الواقعة حدثت يوم الاثنين في الساعة العاشرة مساء في خط حلوان، واستمر الخناق بيننا لمدة 5 محطات تقريبا، من محطة الملك الصالح حتى حدائق المعادي".
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