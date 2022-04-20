لم تجهز الإفطار لوالدها فضربها وحاولت أن تنتحر!

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان، يمسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات لمحاولة انقاذها من والدها.وتمكنت قوات الأمن من تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، والطفلة نجلته البالغة 12 سنة.وبمواجهته أشار إلى توبيخه نجلته لعدم تجهيزها وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها وتوبيخه لها؛ مما دعاه إلى معاقبتها بالضرب، وفي أثناء ذلك فرت منه، محاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها وأنقذها بمعاونة بعض الجيران.وأوضحت قوات الأمن أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.