علق في خزان أرضي ليومين إلى أن جاء الفرج!

تمكن مواطن سعودي متطوع بفرق بحث وإنقاذ من العثور على طفل ظل عالقا في خزان مياه أرضي خال من المياه، بعد نحو يومين من فقدانه من منزل أسرته، في محافظة عفيف بالمملكة، وفق صحيفة "سبق".وفي التفاصيل، قدمت عائلة في محافظة عفيف بالمملكة، بلاغا يفيد بتغيب طفلها من صباح يوم الأحد الماضي عن المنزل، حيث باشرت فرق الجهات المختصة عمليات البحث عنه، وانضم لهم العشرات من المتطوعين، حتى عثر عليه أحدهم، عالقا في داخل الخزان، وتم إنقاذه.ونقلت "سبق" عن عبيد الدلبحي (الشخص الذي أنقذ الطفل) قوله إن صوت الطفل ونداءات الاستغاثة التي أصدرها من داخل الخزان قادته للوصول إليه، حين صادف مروره بجوار عمارة تحت الإنشاء (مغلقة)، لافتا إلى أنه بعد دخوله، اكتشف وجود الطفل داخل الخزان الذي لم يكن فيه ماء، وقام بإخراجه بواسطة حبل أنزله له وتمسك به، ثم أبلغ الجهات الأمنية التي باشرت العمل ونقلت الطفل للمستشفى، وهو بصحة جيدة.