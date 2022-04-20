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رجل يرتكب "مذبحة أسرية" خلال مأدبة إفطار رمضانية

Lebanon 24
20-04-2022 | 16:00
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شهد حي  الوراق، شمال الجيزة بمصر، جريمة أسرية أقدم فيها موظف على قتل قتل شقيقيه رميًا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.

وأطلق الرجل على أشقائه الثلاثة النار، خلال مأدبة إفطار، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفقا لما ذكر موقع "مصراوي" المحلي.

وبحسب الموقع فإن الشرطة سارعت إلى الحضور إلى موقع الحادثة فور الإبلاغ عن سماع دوي طلقات نارية بشارع  الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

وبينت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين 4 أشقاء تطورت إلى مشاجرة، فأطلق أحدهم الرصاص صوبهم فأردى اثنان منهم قتيلين بينما يصارع الثالث الموت في العناية المشددة.

وكشفت التحريات أن المتهم قد لاذ بالفرار فور اقتراف جريمته، فيا جرى إيداع  الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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