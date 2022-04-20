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آلة عجن تسحق شابة بمقتبل العمر!

Lebanon 24
20-04-2022 | 12:32
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لقيت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما، حتفها مؤخرا، بطريقة مأسوية في مخبز بمقاطعة كلايتون بولاية جورجيا الأميركية.

وتوفيت بيبيانا أريلانو ديلابرا، العاملة في مخبز آلي، يوم السبت، بعدما سحقت في آلة تستخدم بخلط وعجن المواد التي تدخل في صناعة الخبز.

وأفاد تقرير الشرطة بأن ديلابرا كانت تشغل آلة خلط صناعية كبيرة عندما "حدث خطأ ما"، وانتهى الأمر بسحقها.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة التي وقعت في فرن تابع لشركة "نورث إيست فوودز"، والتي تعد أحد أكبر موردي الخبز في أميركا، لبحث وجود شبهة جنائية.
 
وقالت "نورث إيست فوودز" في بيان: "أصيبنا بمأساة جراء الحادث الذي وقع في نهاية هذا الأسبوع وأسفر عن خسارة لأحد موظفينا".

وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بالتعاون مع هيئة السلامة والصحة المهنية وجميع الأطراف ذات الصلة لإجراء تحقيق شامل في هذه المأساة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
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