الحمل

تلاحق بعض الأفكار والأهداف وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديداً، وتنتبه لوارداتك واموالك

الثور

إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً

الجوزاء

مصاعب وحواجز تتهاوى أمامك، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر

السرطان

قد تواجه بعض الارتباك والالتباس، فيطرأ ما يؤدّي إلى قطيعة وانفصال

الأسد

قد تسمع خبراً مميّزاً على الصعيد المهني، أو تصادف محاورين أذكياء وصادقين، وتكون الاتصالات غنية جداً

العذراء

يتبدّل المناخ كلياً، ويولّد هذا اليوم في نفسك الاندفاع والثقة ويجلب الحظوظ

الميزان

تبدأ بمعالجة المشاكل المالية والحصول على المبتغى رويداً رويداً

العقرب

لا تعدّل شيئاً في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك

القوس

تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج

الجدي

لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم

الدلو

تتحسن الأوضاع نوعاً ما، فترى أمامك الطريق سالكة، ثم تدخل دورة من التصحيح والتصويب

الحوت

قد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم