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منوعات
"حادث مروع"..قتلى في تحطّم طائرة في شارع مزدحم !
Lebanon 24
21-04-2022
|
05:00
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قال مسؤولون في هايتي إن طائرة صغيرة تحطمت في شارع مزدحم في العاصمة بورت أو برنس أمس الأربعاء الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، من بينهم الطيار.
وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة أقلعت من مطار بورت أو برنس في الساعة 19:44 بتوقيت غرينتش، وكانت في الطريق إلى مدينة جاسميل.
وأضافت أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة في الساعة 20:04 مساء، وفقا لوكالة رويترز.
وكتب رئيس الوزراء أرييل هنري على تويتر "أتقدم بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا"، دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.
وقال جود إدوارد بيير، رئيس بلدية كارفور حيث تحطمت الطائرة، إن 6 أشخاص قتلوا.
وذكر مصدر حكومي أن الطيار توفي بعد نقله إلى المستشفى.
المصدر:
سكاي نيوز
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