"حادث مروع"..قتلى في تحطّم طائرة في شارع مزدحم !

قال مسؤولون في هايتي إن طائرة صغيرة تحطمت في شارع مزدحم في العاصمة بورت أو برنس أمس الأربعاء الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، من بينهم الطيار.وذكرت إدارة الطيران المدني في هايتي أن الطائرة أقلعت من مطار بورت أو برنس في الساعة 19:44 بتوقيت غرينتش، وكانت في الطريق إلى مدينة جاسميل.وأضافت أن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك وأرسلت نداء استغاثة في الساعة 20:04 مساء، وفقا لوكالة رويترز.