هل ترغب بجعل زوجتك تشعر بالسعادة؟... اليك هذه النصائح

الشريك السعيد هو مفتاح الزواج السعيد، يؤدي التفاهم المتبادل بين الزوج والزوجة إلى حياة زوجية سعيدة يعتز بها كلاهما. إلا أنه في بعض الأحيان، حتى عندما تعتقد أنك تفعل كل شيء بشكل صحيح، ستلاحظ أن الأمور مع زوجتك لا تبدو على ما يرام، وقد تجد نفسك تتساءل عما يفترض أن يفعله الزوج لإسعاد زوجته.كيف يجب أن يعامل الرجل زوجته قد يكون سؤالا محيرا أيضا. هناك احتمالية أنه عندما تحاول مساعدتها للخروج من موقف صعب أن تؤدي النتيجة إلى العكس، لذا يفضل الرجوع لنصائح الخبراء المفيدة في هذا الأمر.فيما يلي بعض النصائح المثمرة التي يقدمها موقع "ماريج" Marriage التي يمكن للزوج اتباعها لإسعاد زوجته، والأمور التي يجب التوقف عن فعلها أو قولها لزوجته، وكيف تتصرف في حال آذيت زوجتك دون قصد.ساعدها في الأعمال المنزليةوفقا لمراجعة أجريت عام 2018 في مجلة "ساينتفيك جورنال إيموشن" Scientific Journal Emotion، يشعر الناس بالامتنان عندما يرون أن شركاءهم يفعلون شيئا من أجلهم. قد تشعر أن قائمة مهامك لا تنتهي أبدا، لكن القيام بأشياء صغيرة أو كبيرة موجودة في قائمة مهام زوجتك، يمكن أن يظهر مدى أهميتها بالنسبة لك.التركيز على احتياجاتهااحترم احتياجاتها ورغباتها وبالتأكيد ستحصل على هذا الاهتمام أيضا في المقابل، على سبيل المثال، يمكنك أن تسألها عما تريد هي على الغداء، بدلا من اقتراح ما تفضله أنت كل يوم. رغم أن اختيار نوع الغداء قد يبدو تافها، إلا أنه في الحقيقة ليس كذلك، الأشياء الصغيرة هي التي تحدث الفرق.احترم زوجتكالاحترام هو شيء تتوقعه كل زوجة وتستحقه من زوجها، لذا فإن إظهار الاحترام لزوجتك من أحد أهم الأشياء التي يجب أن تضعها أولوية لديك، وهي علامة أكيدة على كونك زوجا صالحا كذلك.عاملها مثل الملكةاجعل زوجتك تشعر أنها ملكة عالمك، استخدم كلمات لطيفة وممتنة. يجب أن يكون التفاعل اللفظي بينكما قويا بما يكفي للتعبير عن المشاعر. عليك أن تجعلها تشعر بأنها الشخص الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة لك.اعتذر عن أخطائكلأنه لا يوجد أحد مثالي، فإن البشر يرتكبون الأخطاء، لذا إذا سبق لك أن سببت مشكلة لزوجتك وأصدرت بعض التعليقات المؤذية، فأنت بحاجة إلى الاعتذار على الفور. تمرير التعليقات الجارحة هو أحد الأشياء التي يجب على الأزواج التوقف عن فعلها.لنفترض أنك تتقن فن التواصل الاجتماعي أفضل من زوجتك فلا ينبغي لك التباهي بذلك. هذا من شأنه أن يجرح مشاعرها بالتأكيد. ولكن إذا كنت قد فعلت ذلك دون قصد، فاعتذر ببساطة.عبر عن حبك لها كثيراهذا أحد أفضل الاقتراحات التي ينصح بها الخبراء حول كيفية معاملة زوجتك. أخبرها كم تحبها، وافعل هذا بانتظام. الكلمات التي تقولها وطريقة تصرفك لها تأثير كبير على زوجتك. كما أن الصوت الحنون فيه حلاوة الحب والاحترام، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يعامل بها الرجل المرأة.اسأل دائما عن رأيهاعندما تكون على وشك اتخاذ قرارات صعبة وهامة في المستقبل، يمكن أن يكون رأيها ذا قيمة بالغة، لأنها الشخص الوحيد الذي يفهمك بشكل أفضل. اطلب نصيحتها واحترمها وقدر مشاركتها وفكرتها حتى لو لم تكن مفيدة.كن لطيفا معهاقد تكون الطريقة التي تتعامل بها مع زوجتك وتجعلها راضية سهلة للغاية، فقط تعامل بلطف ولا تستخدم كلمات قاسية. كما أن الصوت اللطيف والحنون سيجعلها تحبك وتحترمك أكثر. إذا كنت قد استخدمت كلمات غير محترمة وقاسية، اعتذر، فالأمر بهذه البساطة.استمع فقط ولا تقدم الحلولعندما تريد زوجتك مشاركة مشاكلها معك، لا تحاول حلها والتوصل إلى إجابات على الفور، إلا إذا طلبت منك ذلك. يعرف الجميع أن النساء تحب الحديث عما ضايقهن خلال اليوم لذا فهن يحتجن أحيانا كثيرة إلى من يسمعهن باهتمام.ادعم أحلامها وأهدافهاإذا كنت تبحث عن إجابة تحدث فرقا كبيرا في كيفية معاملة زوجتك، عليك أن تساعدها في تحقيق أحلامها وأن تدعم أهدافها. وفقا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية، فإن الأشخاص الذين تلقوا رسائل دعم ذاتي من شركائهم أكدوا رضاهم عن العلاقة الزوجية.لذا لنفترض أنه إذا كانت زوجتك تحلم بتعلم لغة جديدة فيمكنك مساعدتها في القيام بذلك، إما بشكل احترافي أو منحها بعض الوقت الخاص لممارسة هذه اللغة بشكل متكرر.تقدير ما تفعله من أجلكأيا كان ما تفعله زوجتك، فإنها تفعله بدافع الحب. لنفترض أنها أصلحت زرا في قميصك، رغم أنه يبدو أمرا صغيرا جدا، يجب أن تكون ممتنا لها. يمكنك أن تشكرها لفظيا أو بأي طريقة أخرى مثل أن تقدم لها وردة أو أي شيء آخر تحبه، لا ينبغي أن يكون مكلفا على الإطلاق، فالأشياء الصغيرة التي تتم بدافع الحب تحدث فرقا كبيرا.الرسائل العاطفيةوفقا لموقع فيري ول مايند Verywellmind فإن إرسال رسائل نصية عفوية إلى زوجتك يساعد في نقل إحساس مستمر بوجودها في حياتك.أثناء الوقت الذي تقضيه بعيدا، ضع في اعتبارك إرسال نص يظهر تقديرك. دعها تعرف أنك تفكر فيها. يمكن أن يكون الأمر بسيطا مثل رسالة مغازلة، أو مشاركة شيء يذكرك بها، أو ببساطة اسألها كيف يسير يومها.