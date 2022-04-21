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منوعات
أشهر أسماء المواليد الجدد في موسكو هذا العام
Lebanon 24
21-04-2022
|
12:59
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أشارت الخدمة الصحفية لمكتب السجل المدني في موسكو إلى أن اسمي ألكسندر وصوفيا أصبحا الأكثر استخداما مع المواليد الجدد في المدينة منذ بداية العام الجاري.
وأشارت الخدمة لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى "أن الأسماء السلافية واليونانية باتت من الأسماء الأكثر شعبية التي تطلق على المواليد الجدد في مدينة موسكو منذ مطلع العام الجاري".
وجاء في بيان صادر عن الخدمة "أكثر الأسماء شعبية للمواليد الجدد كان اسمي صوفيا وألكسندر هذا العام، ففي الربع الأول من عام 2022 أطلق اسم صوفيا على 570 مولودة جديدة، واسم ألكسندر على 574 مولودا جديدا، ومقارنة بالعام الفائت نلاحظ زيادة شعبية بعض الأسماء للمواليد الذكور مثل: مارك وليف وإيفان ودانيال، وبالنسبة لأسماء الفتيات نلاحظ ان أسماء فاسيليسا ويكاتيرينا وفيرا ازدادت شعبيتها ما بين 20 إلى 50 % في هذه الفترة من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف البيان "من بين أكثر 5 أسماء استعملت مع المواليد الذكور في الربع الأول من هذا العام كان اسم ميخائيل إذ أطلق هذا الاسم على 520 مولودا جديدا، واسم مكسيم الذي أطلق على 506 مواليد، واسم مارك على 403 مواليد، واسم ليف على 382، أما في ما يخص أسماء الفتيات فقد أطلق اسم آنا على 481 مولودة، واسم ماريا على 477 مولودة، واسم أليسا على 387 مولودة، واسم إيفا على 374 فتاة".
ونوه البيان أيضا إلى "إن الأسماء السلافية واليونانية كانت لها حصة واسعة من بين الأسماء التي أطلقت على المواليد الجدد في المدينة هذا العام أيضا، إذ أطلق اسم ميروسلاف على 48 مولودا، واسم كليم على 27، واسم بلوتون على 78 طفلا، واسم ديميد على 74، واسم غريغوري على 46 طفلا، كما أطلق اسم ميروسلافا على 160 فتاة، واسم أنجيلينا على 145 مولودة، واسم أثينا على 45 مولودة جديدة".
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