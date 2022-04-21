الحمل

اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية

الثور

يخفف عنك أحد الزملاء المخلصين من الصراعات السابقة ويسهل الخطى أكثر ابتداء من اليوم

الجوزاء

يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديداً في حياتك أو ربحاً مالياً، ويطرأ ما يزيد من الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقاً

السرطان

الجديد يبدو واضحاً، ويكون بالنسبة إليك بحراً واسعاً، ربما تسافر لكي تضع حجر الأساس، أو تستقبل زواراً للهدف نفسه

الأسد

تهتم بقضية مالية، إلاّ أنّني أحذّرك من ميلك الى الاستفزاز والهدم

العذراء

تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا

الميزان

تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم، فأنت بذلك تورّط نفسك في أزمات لا حاجة لها على الاطلاق

العقرب

قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزملاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع

القوس

خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك

الجدي

يكون حسك مرهفاً جداً، فالقمر المكتمل في برج الميزان يدفعك إلى التحدي، وربما تدمع عيناك حزناً أيضاً

الدلو

العراقيل التي يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك

الحوت

تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها، وعليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر