4 أبراج تفضّل العمل خلال العطلة... هل أنت من بينها؟

يستعد الكثير لقضاء إجازة شم النسيم والتي تليها بعد عدة أيام عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى عدد من الإجازات، ولكن ليس الجميع يحصل على إجازة خلال هذه الأيام حيث تجبر متطلبات العمل أن يعمل بعض الموظفين من المنزل أو من المؤسسة بالتنسيق مع زملائهم، وقد يشعر البعض بالسعادة لأنه يفضل قضاء أغلب أوقاته في العمل والبعض الآخر، يشعر بالإزعاج والتوتر لإضطراره على العمل في الإجازة، فما هي الأبراج الفلكية المحبة والكارهة للعمل في أيام الأعياد؟

برج الحمل:قالت خبيرة الأبراج برج الحمل من الأبراج المحبة للعمل خاصة في فترة الإجازات، حيث يشتهر مواليد هذا البرج بنشاطه وطموحه الذى يسعى لتحقيقه، الأمر الذى يجعله قد ينسى تكوين أسرة.برج الأسد:وتابعت برج الأسد يحب أن يزدهر في كل شيء في حياته ويسعى لتحقيق طموحه، ولكونه من الشخصيات المهيمنة، لا يستطيع تحمل إجبار رؤساءه له على العمل حتى في أيام الإجازات الرسمية، لكنه مع ذلك يفضل العمل دائماً ولا يفضل الحصول على إجازة.برج العذراء:برج العذراء من الأبراج التي تسعى لتحقيق الكمال والطموح على أرض الواقع، لذلك يفضل دائماً العمل حتى في فترة الإجازات الرسمية.برج الجدي:وتابعت أن أصحاب هذا البرج يعيشون من أجل العمل والارتقاء بأنفسهم، ويسعون دائماً ليعيشون في حياة أمنة ومستقرة.برج القوس:وقالت مواليد برج القوس أشخاص يخططون لرحلتهم القادمة قبل عودتهم من رحلتهم الحالية، لا يتركون فرصة إجازة وإلا يستغلونها في السفر والتنقل من مكان لمكان وخاصه لو كان مكان جديد يمكن استكشافة.ونظرا لكونهم أشخاصًا لا يحبون الإزدحام، فهم يبحثون دائماً عن الأماكن الهادئة والغنية بالمناظر الطبيعية .برج الدلو:يفضل مواليد برج الدلو التواجد دائماً مع أفراد عائلتهم، لذلك يستغلون فترة الإجازات في التواجد معاً أو التنقل مع أفراد الأسرة لأى مكان سواء من خلال التنزه أو السفر لمكان أخر.برج الجوزاء:وأضافت يميل أصحاب برج الجوزاء إلى الاستمتاع بالسفر مع أصدقائهم، ويفضلون دائماً السفر لأماكن تكسبهم المزيد من المعلومات المختلفة والجديدة ويتعرفون على ثقافات جديدة أخرى، كما يفضلون زيارة أسرهم.