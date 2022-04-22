أنفقا 500 دولار فقط على حفل زفافهما... كيف حصل ذلك؟

انتشر قصة زوجان على نطاق واسع لإنفاقهما 500 دولار فقط في يوم زفافهما، وفقا لموقع اندبندنت.عقد كيارا وجويل بروكنبرو من كاليفورنيا في الولايات المتحدة قرانهما في حفل غير مكلف في لوس أنجلوس، حيث خفضا التكاليف عن طريق الزواج في مكان عام مع عدد قليل من الضيوف وإقامة حفل زفافهم في صالة فندق محلي.اشترت السيدة بروكنبرو فستان زفافها من مواقع الأزياء السريعة، حيث كلف العروس 47 دولارًا فقط (36 جنيهًا إسترلينيًا)، ونشرت الكواليس عبر فيديو على تيك توك، وقد تلقت منذ ذلك الحين أكثر من مليون مشاهدة للاحتفال البسيط.