منوعات

أنفقا 500 دولار فقط على حفل زفافهما... كيف حصل ذلك؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-944729-637862065911733149.png
Doc-P-944729-637862065911733149.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر قصة زوجان على نطاق واسع لإنفاقهما 500 دولار فقط في يوم زفافهما، وفقا لموقع اندبندنت.

عقد كيارا وجويل بروكنبرو من كاليفورنيا في الولايات المتحدة قرانهما في حفل غير مكلف في لوس أنجلوس، حيث خفضا التكاليف عن طريق الزواج في مكان عام مع عدد قليل من الضيوف وإقامة حفل زفافهم في صالة فندق محلي.


اشترت السيدة بروكنبرو فستان زفافها من مواقع الأزياء السريعة، حيث كلف العروس 47 دولارًا فقط (36 جنيهًا إسترلينيًا)، ونشرت الكواليس عبر فيديو على تيك توك، وقد تلقت منذ ذلك الحين أكثر من مليون مشاهدة للاحتفال البسيط.
 
وفي حديثهما إلى Good Morning America ، قال الزوجان: "كان هدفنا أن نكون في أدنى حد ممكن وأن ننفق أقل مبلغ ممكن من المال."

قالت بروكينبرو عن فستان زفافها: "لم أرغب في إنفاق الكثير من المال على فستان لأنني كنت أفكر في أنني سأرتدي هذا (مرة واحدة) لبضع ساعات".

كما وفر العروسان المال من خلال تقطيع كعكة الزفاف والزهور رفقة الأصدقاء والعائلة في مكان عام عند غروب الشمس.

يقول الزوجان إن حفل زفافهما استغرق شهرين فقط للتخطيط لهما وقد أشاد بهما مستخدمو تيك توك لاقتصادهم.

المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-04-22
13:44 | 2022-04-22
13:39 | 2022-04-22
13:35 | 2022-04-22
13:30 | 2022-04-22
13:22 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website