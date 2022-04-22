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منوعات
أنفقا 500 دولار فقط على حفل زفافهما... كيف حصل ذلك؟
Lebanon 24
22-04-2022
|
08:00
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انتشر قصة زوجان على نطاق واسع لإنفاقهما 500 دولار فقط في يوم زفافهما، وفقا لموقع اندبندنت.
عقد كيارا وجويل بروكنبرو من كاليفورنيا في الولايات المتحدة قرانهما في حفل غير مكلف في لوس أنجلوس، حيث خفضا التكاليف عن طريق الزواج في مكان عام مع عدد قليل من الضيوف وإقامة حفل زفافهم في صالة فندق محلي.
اشترت السيدة بروكنبرو فستان زفافها من مواقع الأزياء السريعة، حيث كلف العروس 47 دولارًا فقط (36 جنيهًا إسترلينيًا)، ونشرت الكواليس عبر فيديو على تيك توك، وقد تلقت منذ ذلك الحين أكثر من مليون مشاهدة للاحتفال البسيط.
وفي حديثهما إلى Good Morning America ، قال الزوجان: "كان هدفنا أن نكون في أدنى حد ممكن وأن ننفق أقل مبلغ ممكن من المال."
قالت بروكينبرو عن فستان زفافها: "لم أرغب في إنفاق الكثير من المال على فستان لأنني كنت أفكر في أنني سأرتدي هذا (مرة واحدة) لبضع ساعات".
كما وفر العروسان المال من خلال تقطيع كعكة الزفاف والزهور رفقة الأصدقاء والعائلة في مكان عام عند غروب الشمس.
يقول الزوجان إن حفل زفافهما استغرق شهرين فقط للتخطيط لهما وقد أشاد بهما مستخدمو تيك توك لاقتصادهم.
المصدر: اليوم السابع
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