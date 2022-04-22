"على مائدة رمضان": جريمة مروّعة تهز بلداً عربياً... قتل شقيقيه والثالث يصارع الموت!

جريمة مروعة شهدها حي "الوراق" أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة في مصر، عندما أنهى موظف في سكة الحديد حياة شقيقيه رمياً بالرصاص وأصاب الثالث "على مائدة رمضان" بسبب خلاف على ميراث والدهم.

ونشبت مشادة كلامية بين الأشقاء الأربعة بينما كانوا يتناولون طعام إفطار رمضان وتطورت إلى مشاجرة، فأطلق على اثرها أحدهم الرصاص وأردى اثنين من أشقائه بينما أصاب الثالت بجروح بليغة وهو يصارع الموت في العناية المشدّدة، وفقا لما ذكر موقع محلي.

وبحسب الموقع فإن الشرطة سارعت في الحضور إلى مكان الحادثة فور الإبلاغ عن سماع دوي طلقات نارية في شارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

وكشفت التحريات أن المتهم لاذ بالفرار فور اقترافه الجريمة، فيما أودعت الجثتان في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.