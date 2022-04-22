منوعات

"على مائدة رمضان": جريمة مروّعة تهز بلداً عربياً... قتل شقيقيه والثالث يصارع الموت!

Lebanon 24
22-04-2022 | 00:32
A-
A+
Doc-P-944751-637862104952226022.jpg
Doc-P-944751-637862104952226022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جريمة مروعة شهدها حي "الوراق" أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة في مصر، عندما أنهى موظف في سكة الحديد حياة شقيقيه رمياً بالرصاص وأصاب الثالث "على مائدة رمضان" بسبب خلاف على ميراث والدهم.

 

ونشبت مشادة كلامية بين الأشقاء الأربعة بينما كانوا يتناولون طعام إفطار رمضان وتطورت إلى مشاجرة، فأطلق على اثرها أحدهم الرصاص وأردى اثنين من أشقائه بينما أصاب الثالت بجروح بليغة وهو يصارع الموت في العناية المشدّدة، وفقا لما ذكر موقع محلي.

 

وبحسب الموقع فإن الشرطة سارعت في الحضور إلى مكان الحادثة فور الإبلاغ عن سماع دوي طلقات نارية في شارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

 

وكشفت التحريات أن المتهم لاذ بالفرار فور اقترافه الجريمة، فيما أودعت الجثتان في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-04-22
13:44 | 2022-04-22
13:39 | 2022-04-22
13:35 | 2022-04-22
13:30 | 2022-04-22
13:22 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website