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منوعات
99 وردة حمراء لأردوغان... اليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
22-04-2022
|
12:00
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ذكرت صحيفة "زمان" أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أهدى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان باقة رمزية حملت 99 وردة حمراء، كاشفة عن معناها الرمزي.
وأفيد في التفاصيل بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان التقى "بشريكه في تحالف الشعب الحاكم، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على مائدة الإفطار في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة".
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن دولت بهتشلي، قدّم لرئيس أردوغان خلال الإفطار، "99 وردة تمثل أسماء الله الحسنى، وتم وضع هدية بهتشلي على مائدة الإفطار".
كما أفيد بالمناسبة بأن ملف اللاجئين السوريين، والعملية العسكرية في شمال العراق ومناقشات التحالف، كانت على جدول أعمال مأدبة الإفطار.
( زمان)
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