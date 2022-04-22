منوعات

علق رأسه في إطار لأيام.. إنقاذ ثعلب من المأزق المميت!

Lebanon 24
22-04-2022 | 13:19
A-
A+
Doc-P-944954-637862556852609719.jpg
Doc-P-944954-637862556852609719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن قضى أيامًا ورأسه عالقا وسط إطار سيارة قديم، نجح متطوعون في مساعدة جرو ثعلب وتخليصه من المأزق المميت الذي وقع فيه.

وقالت جمعية الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات "RSPCA"، إن أسرة في أوربينغتون بإنجلترا، أبلغت عن ولادة ثعلبين في حظيرة بحديقتهم، لكن لم تُر أم الحيوانات منذ فترة.

واتصلت الأسرة بالجمعية، عندما اكتشفت أن رأس أحد الجراء عالق في قلب إطار قديم.
 
وقال رودني كيني، وهو أحد المنقذين العاملين في الجمعية: "علمت أنه لم يكن هناك وقت لأضيعه، إذ من المحتمل أن الجرو كان عالقا منذ عدة أيام من دون طعام أو ماء، لذلك كان يجب إطلاقه في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "الثعالب الصغيرة فضولية بشكل لا يُصدق، وغالبا ما نستدعى للتعامل مع الجراء التي أوقعت نفسها في مأزق".
 
وأوضح كيني أن أصحاب المنزل حملوا الإطار بالثعلب إلى الخارج، مستطردا: "مع وجود مساحة أكبر للعمل فيها واستخدام الصابون السائل، تمكنت برفق من إخراج رأس الحيوان من الإطار وبدا أنه في حالة جيدة رغم محنته".

وأشار إلى أن "الجرو وإخوته أصغر من أن يعتنوا بأنفسهم"، موضحا أنه "إخوته نقلوا إلى مركز متخصص في رعاية الحيوانات البرية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:56 | 2022-04-22
16:00 | 2022-04-22
14:00 | 2022-04-22
13:44 | 2022-04-22
13:39 | 2022-04-22
13:35 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website