بعد عقود على جريمته... تكساس تعدم "عميد" المحكومين

بعد أكثر من ثلاثين عاما على جريمة قتل أدين بها، نفذت ولاية تكساس الأميركية يوم الخميس، حكم إعدام في حق أقدم سجين صدرت في حقه هذه العقوبة، وذلك رغم مناشدات أطلقها معارضو الإعدام للرأفة به.



وتلقى كارل بونتيون (78 عاما) حقنة قاتلة في سجن هانتسفيل في تكساسعلى ما أفادت سلطات السجون في الولاية.





وكانت عائلة الضحية وكذلك شرطي حاضرين أثناء تنفيذ الحكم، وفقما ذكرت "فرانس برس". وقال كارل بونتيون في كلماته الأخيرة "أشعر بالندم على ما قمت به. أنا مستعد للموت".وكانت عائلة الضحية وكذلك شرطي حاضرين أثناء تنفيذ الحكم، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وفي هذه القضية، لا يسعى المدافعون عن كارل بونتيون لإثبات براءته، لكن في هذه الولاية المحافظة الكبيرة في جنوب الولايات المتحدة، وهي الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في البلاد، لا يمكن الحكم على شخص ما بالإعدام إلا إذا وجدت هيئة المحلفين أنه يمثل خطرا مستقبليا على الآخرين.



إلا أن كارل بونتيون الذي يعاني خصوصا من هشاشة العظام والدوخة والتهاب الكبد وتليفه، "لم يعد خطرا" على الآخرين، وفق ما أكد محاموه في استئناف تقدموا به إلى مجلس العفو والإفراج المشروط في تكساس.