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منوعات
مايك تايسون ينهال باللكمات على راكب "مزعج" داخل طائرة... (فيديو)
Lebanon 24
22-04-2022
|
13:44
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لبطل الملاكمة الأميركي، مايك تايسون، وهو ينهال بالضرب مرارا على راكب آخر على متن طائرة، مساء الأربعاء ، مما تسبب في إصابته.
ويزعم تايسون أنه كان يتفاعل مع راكب جامح ظل يضايقه، وألقى زجاجة مياه عليه.
وقال ممثل عن تايسون في تصريحات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لسوء الحظ، تعرض مايك تايسون لحادث على متن رحلة مع راكب عدواني بدأ بمضايقته، وألقى زجاجة ماء عليه بينما كان يجلس في مقعده".
وتُظهر لقطات مصورة بهاتف ذكي، حصل عليها موقع "تي إم زد" الأميركي، بطل الوزن الثقيل السابق وهو ينهال بالضرب على الشاب الذي كان يجلس خلفه.
ووفقا للموقع، فقد أجرى المعجب حديثا وديا مع تايسون في البداية، واستقبله مع صديقه أثناء صعوده الطائرة، حتى أنهما التقطا صورة تذكارية معه.
لكن سرعان ما سئم تايسون من التعامل مع المعجب، وطلب منه أن يكون هادئا، وعندما واصل الشاب الحديث معه، وقف تايسون واستدار وألقى عدة لكمات على وجهه وجبهته.
ويظهر مقطع الفيديو آثار الضرب التي تعرض لها الشاب بعد اعتداء مايك تايسون عليه، ووجود آثار دماء على جبهته.
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