رجل يقتل سيدة بسيف ساموراي!

حكم في مدينة إسطنبول التركية بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بقتل امرأة بسيف ساموراي في نوفمبر الماضي.وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن الجاني أدين بارتكاب جريمة القتل العمد "بنية وحشية والتعذيب".وتعد أحكام السجن مدى الحياة أشد الأحكام الممكنة منذ أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002، كونها لا توفر أي فرصة للإفراج المشروط.وأظهرت لقطات كاميرا أمنية أن المتهم جوكتوغ بوز هاجم في 9 نوفمبر المهندسة المعمارية باشاك جنكيز (28 عاما) بسيف ساموراي إذ كانت تمشي في الشارع بمنطقة أتاسهير بإسطنبول.وتوفيت جنكيز في وقت لاحق بالمستشفى.وبحسب تقارير إعلامية محلية، لم يكن المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض.