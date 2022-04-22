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برجك اليوم

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:00
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الحمل
 
تدخل مجالاً جديداً يلائمك إلى أقصى حد، وتزدهر الأفكار المادية والاقتصادية وتبدو شغوفاً بجديد يطرح
 
 
الثور
 
بعض التصرفات العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان
 
 
الجوزاء
 
 
تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية
 
السرطان
 
 
ينتقل أحد الزملاء إلى موقع مهم في العمل، ولكنه لا ينسى حسن تعاملك معه، فيسهل لك اتصالاتك وتكافأ على ما تفعل
 
 
الاسد
 
قد يخف بعض الشيء الوهج الذي نعمت به منذ السابع من هذا الشهر، لكنه لن ينطفئ كلياً
 
 
العذراء
 
يدخل إنسان طموح على خط حياتك المهنية، فتتعلم منه الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي أتوّقع منك القيام بعض التدابير الوقائية
 
 
الميزان
 
تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة
 
 
العقرب
 
 
لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك
 
 
القوس
 
يقوى النشاط المهني هذا اليوم على نحو غير اعتيادي، وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك
 
 
الجدي
 
 
يدخل مركور منزلك الخامس والشمس دخلت برج الثور، في حين ما زال فينوس في برج الحوت، فتشعر بوضوح الأمور وشفافيتها وتخرج عن صمتك
 
 
الدلو
 
قد يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكنك قادر على التغلب على الصعوبات مهما تكن كبيرة
 
 
الحوت
 
 
يعدك الفلك بالأفضل، فتنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات
 

 
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