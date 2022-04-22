21
o
بيروت
33
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
22-04-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
تدخل مجالاً جديداً يلائمك إلى أقصى حد، وتزدهر الأفكار المادية والاقتصادية وتبدو شغوفاً بجديد يطرح
الثور
بعض التصرفات العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان
الجوزاء
تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية
السرطان
ينتقل أحد الزملاء إلى موقع مهم في العمل، ولكنه لا ينسى حسن تعاملك معه، فيسهل لك اتصالاتك وتكافأ على ما تفعل
الاسد
قد يخف بعض الشيء الوهج الذي نعمت به منذ السابع من هذا الشهر، لكنه لن ينطفئ كلياً
العذراء
يدخل إنسان طموح على خط حياتك المهنية، فتتعلم منه الجديد وتقبل على النجاح، وبما أنك شخص منطقي أتوّقع منك القيام بعض التدابير الوقائية
الميزان
تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة
العقرب
لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك
القوس
يقوى النشاط المهني هذا اليوم على نحو غير اعتيادي، وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك
الجدي
يدخل مركور منزلك الخامس والشمس دخلت برج الثور، في حين ما زال فينوس في برج الحوت، فتشعر بوضوح الأمور وشفافيتها وتخرج عن صمتك
الدلو
قد يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكنك قادر على التغلب على الصعوبات مهما تكن كبيرة
الحوت
يعدك الفلك بالأفضل، فتنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات
تابع
الأكثر قراءة
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
11:30 | 2022-04-22
22/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تنكة بنزين" بـ20 ألف ليرة فقط.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
"تنكة بنزين" بـ20 ألف ليرة فقط.. كيف ذلك؟
15:54 | 2022-04-22
22/04/2022 03:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع الدولار... هذا ما أعلنته نقابة السوبرماركت عن أسعار السلع
Lebanon 24
بعد ارتفاع الدولار... هذا ما أعلنته نقابة السوبرماركت عن أسعار السلع
10:48 | 2022-04-22
22/04/2022 10:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله – الاشتراكي... دقت ساعة الحساب
Lebanon 24
حزب الله – الاشتراكي... دقت ساعة الحساب
04:00 | 2022-04-22
22/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاشتباه بشخص يقود "بيك آب"... إليكم ما حصل على حاجز ضهر البيدر (صور)
Lebanon 24
الاشتباه بشخص يقود "بيك آب"... إليكم ما حصل على حاجز ضهر البيدر (صور)
10:04 | 2022-04-22
22/04/2022 10:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:56 | 2022-04-23
توقّع لميشال حايك يتصدّر مواقع التواصل... إليكم ما قاله وحصل (فيديو)
02:00 | 2022-04-23
وضعا الماريغوانا في الطعام بحفل زفافهما... وهذا ما حصل
16:56 | 2022-04-22
رجل يقتل سيدة بسيف ساموراي!
16:00 | 2022-04-22
بعد عقود على جريمته... تكساس تعدم "عميد" المحكومين
14:00 | 2022-04-22
6 نباتات تحميك من بعوض الصيف... ما هي؟
13:44 | 2022-04-22
مايك تايسون ينهال باللكمات على راكب "مزعج" داخل طائرة... (فيديو)
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 10:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
23/04/2022 10:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
23/04/2022 10:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact