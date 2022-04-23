أصابته بفيروس غير قابل للشفاء.. لدغة حشرة تنهي حياة شاب!

ويصيب هذا الفيروس النادر الدماغ، ولا يتوافر له علاج أو لقاح، ما دفع خبراء «مين CDC» إلى توجيه المقيمين والزائرين للولاية، بضرورة الاهتمام بالمناطق التي قد تتواجد فيها القراد، لحماية أنفسهم من التعرض للدغاتها وفق المذكور.وفي هذا الصدد، قال مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ولاية مين، نيراف شاه: «القراد تنشط وتبحث عن مضيف للدغه في الوقت الحالي.. أحث الناس والزوار في ولاية مين على اتخاذ خطوات تمنع لدغات القراد».وحسب المنشور، ينتقل هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عادة عن طريق لدغة القراد أو عصفور الخشب.فيما يعود تسمية الفيروس بهذا الاسم، إلى اسم المدينة التي تم اكتشافه فيها، وهي بواسان الواقعة في أونتاريو بكندا، حيث تم اكتشافه في صبي صغير في عام 1958.هذا، وغالبًا ما يشعر الشخص بأعراض الفيروس في مكان ما من جسده في فترة تتراوح ما بين أسبوع وحتى شهر بعد لدغة القراد.كما تشمل الأعراض الشائعة الأخرى للفيروس كل من: الحمى، والصداع، والقيء، والضعف، والارتباك، والنوبات أو فقدان الذاكرة.من جهتها، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بولاية مين، أن غالبية الأشخاص المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض، ناصحة بضرورة «تجنب الناس الخوض في أعماق الولاية، والالتزام بالمسارات والطرق الرئيسية».كما وجه المركز بولاية مين، بضرورة تغطية الجسم لتجنب التعرض للدغات القراد، مع استخدام رذاذ الحشرات لدرء هذه الكائنات الدقيقة.وتجدر الإشارة، إلى أن حالات الإصابة بفيروس بواسان نادرة للغاية حسب تقارير مراكز السيطرة على الأمراض في مين، حيث يتم الإبلاغ عن 25 حالة فقط في جميع أنحاء البلاد كل عام.وفي ولاية مين على وجه التحديد، تم الإبلاغ عن 14 حالة على مدار الـ 12 عامًا مضت. وعلى الرغم من انتشار العدوى بدون أعراض، فهذا يعني أن الرقم من المحتمل أن يكون أقل من المعلن عنه.