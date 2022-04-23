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منوعات
وضعا الماريغوانا في الطعام بحفل زفافهما... وهذا ما حصل
Lebanon 24
23-04-2022
|
02:00
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ألقي القبض على عروس ومتعهد طعام بعد إصابة المدعوين لحفل الزفاف بالتعب بسبب تناولهم طعام مليء بالماريغوانا، وفقًا لتقرير الحادثة التى حقق فيها مأمور مقاطعة سيمينول، ووفقاً لما ذكره موقع "insider".
وتزوجت دانيا جليني ، 42 عامًا ، في" The Springs Clubhouse "في لونجوود بفلوريدا بحضور مدعوين يتراوح عددهم بين 30 إلى 40 مدعو، وفقًا لتقرير الحادث. وذكر التقرير أن الطاهي جوسلين براينت الذي يعمل بمطبخ جويسلين الجنوبي هو الذى أحضر الطعام للحفل.
واسدعت الشرطة لحضور حفل الزفاف بعد أن قال أحد المدعوين والذى يبلغ من العمر 41 عامًا إنه "يشعر بشيء غريب..بوجود مخدرات بداخله" رغم أنه لم يأكل سوى بعض الطعام وشرب الخمر في حفل الزفاف، حسبما ذكر التقرير.
وأشار التقرير إلى أن المدعوين الأخرين أكدوا على ادعائه وقال أحد المدعوين للضباط "إنه يرغب في محاكمة أي شخص مسؤول عن استهلاكه للأطعمة المليئة بالماريجوانا ".
وقال التقرير إن العديد من المدعوين أصيبوا بالمرض ، واشتكوا من آلام في المعدة وقيء، وتم نقل بعضهم إلى مستشفى ساوث سيمينول بعد وصول أول المستجيبين إلى مكان الحادث.
وألقي القبض على جليني وبراينت بعد شهرين من الزفاف، ووفقًا لتقارير الحجز من إدارة شرطة مقاطعة سيمينول وأتهم الزوجين بالتلاعب والإهمال وتسليم الماريغوانا، وفقًا لتقريري الحجز والتي ذكرت أيضاً أنه تم الإفراج عنهما بكفالة.
المصدر: اليوم السابع
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