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منوعات
سعودي يتسبب بمقتل 4 من أسرته حرقًا في منزلهم!
Lebanon 24
23-04-2022
|
14:00
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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مواطن تسبب في مقتل 4 أفراد من أسرته حرقًا في منزلهم بمحافظة القطيف.
وقالت الشرطة إن الجاني قام بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزله، ونتج عن ذلك مقتل 4 أشخاص من أسرته، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه كان تحت تأثير مادة الميثامفيتامين المخدر.
وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
المصدر:
روسيا اليوم
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