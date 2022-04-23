سعودي يتسبب بمقتل 4 من أسرته حرقًا في منزلهم!

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مواطن تسبب في مقتل 4 أفراد من أسرته حرقًا في منزلهم بمحافظة القطيف.وقالت الشرطة إن الجاني قام بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزله، ونتج عن ذلك مقتل 4 أشخاص من أسرته، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه كان تحت تأثير مادة الميثامفيتامين المخدر.وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.