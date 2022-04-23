طفلة ترغمها والدتها وجدتها على شرب زجاجة ويسكي... والنتيجة مميتة!

اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأميركية، الجمعة، امرأة بعد اشتباهها في ‏التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إثر إجبارها على شرب زجاجة ويسكي.‏وقال المتحدث باسم الشرطة، لجين ماكنيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن جدة الفتاة الصغيرة، روكسان ريكورد، (53 عاما)، ووالدتها، كادجا ريكورد (29 عاما)، اعتقلتا، الجمعة، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول.