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منوعات
طفلة ترغمها والدتها وجدتها على شرب زجاجة ويسكي... والنتيجة مميتة!
Lebanon 24
23-04-2022
|
06:44
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اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأميركية، الجمعة، امرأة بعد اشتباهها في التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إثر إجبارها على شرب زجاجة ويسكي.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لجين ماكنيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن جدة الفتاة الصغيرة، روكسان ريكورد، (53 عاما)، ووالدتها، كادجا ريكورد (29 عاما)، اعتقلتا، الجمعة، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول.
وقالت السلطات إن مستوى الكحول في الدم لدى الفتاة الصغيرة يبلغ 0.680 بالمئة، أي أكثر من ثمانية أضعاف الحد الأقصى المسموح به لقيادة السيارة للبالغين، والمقدّر بـ0.08 بالمئة.
ولا يزال التحقيق مستمرًا في الحادث.
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