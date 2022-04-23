منوعات

طفلة ترغمها والدتها وجدتها على شرب زجاجة ويسكي... والنتيجة مميتة!

Lebanon 24
23-04-2022 | 06:44
A-
A+
Doc-P-945186-637863184662641405.jpg
Doc-P-945186-637863184662641405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأميركية، الجمعة، امرأة بعد اشتباهها في ‏التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إثر إجبارها على شرب زجاجة ويسكي.‏
وقال المتحدث باسم الشرطة، لجين ماكنيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن جدة الفتاة الصغيرة، روكسان ريكورد، (53 عاما)، ووالدتها، كادجا ريكورد (29 عاما)، اعتقلتا، الجمعة، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول.
 
وقالت السلطات إن مستوى الكحول في الدم لدى الفتاة الصغيرة يبلغ 0.680 بالمئة، أي أكثر من ثمانية أضعاف الحد الأقصى المسموح به لقيادة السيارة للبالغين، والمقدّر بـ0.08 بالمئة.
ولا يزال التحقيق مستمرًا في الحادث.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-04-23
10:26 | 2022-04-23
10:16 | 2022-04-23
08:00 | 2022-04-23
05:00 | 2022-04-23
02:56 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website