جرته العروس بحبل من عنقه .. عريس اختار لعب دور"الكلب" ليلة زفافه! (فيديو)

أثار دخول عروس أميركية مع زوجها حفل زفافهما ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ربط الرجل طوقا حول عنقه متظاهرا بأنه "كلبها"، ما اعتبره البعض تصرفا "عنصريا".وقام ترا ألكساندر وزوجته، من ولاية تينيسي، بربط طوق على عنقه في أوائل نيسان، خلال حفل زفاف حضرته العائلة والأصدقاء، إذ شوهد العريس وهو يؤدي روتينًا غريبًا على صوت أغنية "الكلب الذري"، لجورج كلينتون.في حديثه إلى "الديلي دوت"، أوضح ألكساندر أن "الأغنية كانت مزحة داخلية شاركها مع أشقائه، وأن الطوق كان بمثابة إشارة إلى حقيقة أن زوجته حصلت عليه أخيرا، بعد ست سنوات من المواعدة".وأوضح ألكساندر أن "الرقصة كانت في الواقع تكريما لوالده، الذي يحب أغنية "Atomic Dog"، مضيفًا: "صنع والدي رقصته الخاصة من أجلها منذ زمن طويل، ومنذ ذلك الحين، تم نقلها إلى أختي الكبرى ثم إلي".ولفت إلى أن قرار تقييده "كان مزحة"، متابعًا: "لقد كان ذلك يظهر أنها حصلت علي أخيرا..ولم يكن هناك شيء مثل..حسنا، هذا هو مالك العبيد".