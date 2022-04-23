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"مشروب طاقة" يودي بحياة طفل في المكسيك

Lebanon 24
23-04-2022 | 16:00
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توفي صبي يبلغ من العمر 6 أعوام بعد شربه كوبا من مشروب الطاقة "Monster Energy"، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.


وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن الطفل فرانسيسكو سرفانتس زار، يوم 16 نيسان، منزل جدته في مدينة ماتاموروس المكسيكية، مضيفة أنه كان عطشانا فلمح كوبا على الطاولة مليئا بمشروب الطاقة "Monster Energy"، ثم شربه كاملا.

وأضافت الصحيفة أن الصبي شعر على الفور بـ"عدم الارتياح"، مما جعل عائلته تنقله على وجه السرعة إلى مستشفى ألفريدو بوماريجو المحلي.
 
وبعد دخوله إلى المستشفى، قال الأطباء إنه يعاني من تسمم. وفي وقت لاحق، تعرض الصبي للموت الدماغي.
 
وأمضى فرانسيسكو 6 أيام في المستشفى في حالة غيبوبة، حيث رفضت والدته جيسيكا السماح للأطباء بفصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه.

وبعد فترة قصيرة، أعلنت جيسيكا وفاة ابنها، بالقول: "للأسف، لم يستطع ابني تحمل ذلك. أشكر كل الذين جاؤوا لتقديم دعمهم لنا".

وينصح العديد من الخبراء في الصحة بعدم استهلاك الأطفال مشروبات الطاقة، التي غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر.
المصدر: روسيا اليوم
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