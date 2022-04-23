برج الجوزاء



يوم هادئ فاحرص على أن تشغل نفسك ببعض الأمور. يجب عليك اليوم أن تتحمل بعض المسؤوليات وأن تنشغل بالمهام الأساسية التي يجب إنجازها. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لا تقلق واطلب المساعدة من الآخرين. ننصحك بالاقتراب من الأصدقاء ورفقاء العمل فهم أفضل مساعدين لك الآن.

برج السرطان



استمع لمن حولك اليوم، فربما يكون لديهم أخبار سارة من أجلك. خذ وقتك الكافي لإنجاز مهماتك بشكل سليم. ننصحك بالتواصل مع الأشخاص المبدعين فهم قد يساعدونك على تحسين أفكارك الفنية. سكون من الصعب اليوم أن تتخذ بعض القرارت فأنت لست مستعدا الآن، ولكن لا تجعل هذا الشعور يبعدك عن العمل.

برج الاسد



لا تتوتر اليوم فربما يكون من الصعب اليوم الاتصال الالكتروني. ربما تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها سواء في الاتصالات، أو البريد الالكتروني، وغير ذلك. إن أردت أن تتحدث إلى أحد اليوم، فننصحك بزيارته شخصيًا.

برج العذراء



خذ حذرك اليوم فربما تزعجك بعض المشاكل المادية، فلا يوجد سبب واقعي لهذه المشاكل. ننصحك اليوم بأن تتخطى هذا العائق وأن تتخذ بعض الخطوات الفعّالة لتتجنب هذه الأزمة، ولكن في ظل هذه الظروف لا تضيع وقتك في القلق وفكر جيدا.

برج الميزان



مشاعر الحب اليوم ربما تكون كبيرة لدرجة قد توصلك للبكاء. واجهت اليوم مزيدا من العاطفة الحسية، لذلك من الأفضل الترتيب للخروج سويًا في المساء. إن استعنت بأحد الأصدقاء وادعى أنه مشغول، فصدقه لأن كلامه ربما يكون صحيحا.

برج العقرب



تقع اليوم في بعض المشاكل ولكنك أنت الشخص الوحيد القادر على حلها دون مساعدة الآخرين. أنت شخصية قوية وحادة ولذلك واجه الصعوبات واهزمها ولا تستسلم. لا تكتف بحل مشكلة واحدة ولكن استغل طاقتك في الانتهاء من كل المشاكل اليوم.

برج القوس



يوم صعب فكن صبورا فربما تمر بمشكلة ما ولسوء الحظ ستتصاعد على مدار اليوم بسبب سماعك لبعض الأخبار السيئة اليوم فحاول أن تجري بعض التعديلات التي تتناسب مع تلك الأخبار الجديدة. كن مستعدا لما يحدث ولكن تأكد أن علاقاتك ستتغير فيما بعد إلى الأفضل.

برج الجدي



تحاول اليوم أن تجتمع بكل الأشخاص المحيطين بك وخاصة الحبيب فهنالك قوة تدفعك للالتقاء به في المساء. إحساسك بالحرية ربما يجعلك تقيم مزيدا من العلاقات مع أشخاص جدد. تحدث مع أصدقائك اليوم فتواصلك معهم يكسبك مزيدا من الأفكار والمهارات.

برج الدلو



من الأمور التي تحتل المقام الأول في حياتك اليوم أمورك العاطفية فكن متفائلا فالمشاكل التي وقعت بينك وبين الحبيب الفترة الماضية ستنتهي اليوم. أنت اليوم صاحب القرار ولذلك كن حريصا حتى تتحسن الأمور إلى الأفضل دائما.

برج الحوت



ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.