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هذه أكثر الأبراج دهاءً وذكاءً وتفوقاً.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
24-04-2022 | 00:00
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بعض الأبراج تصنف بأنها الأكثر ذكاءً وتفوقاً عن غيرها من الأبراج الأخرى وعقلها قادر على التوصل إلى حلول لا تظهر بسهولة للآخرين. وأكثر ما يتميزون به المرونة والقدرة على التكيف مع المواقف أو البيئة المحيطة بهم. تعرفوا إلى صفات الأبراج الاكثر ذكاءً ودهاءً.

 

برج الجوزاء

كل ما عليك فعله هو الاستماع إلى حديث الجوزاء وستعرف عبقريته. لديه قدرة خاصة على الحصول على المعلومات ونشرها. غالباً ما يكون لديه حس دعابة متطور تماماً، وهو مؤشر آخر على العبقرية. ولديه قدرة تفكير رائعة ومهارات لفظية، ويكوِّن صداقات جديدة بسهولة إلى حد ما.

 

برج العذراء

يهتم العذراء بجميع أنواع الأشياء، حتى لو كانت أشياء يعتبرها الآخرون أمراً مفروغاً منه. على الرغم من أنه لا يحب التباهي عموماً، إلا أنّ هناك القليل جداً مما لا يستطيع برج العذراء اكتشافه. يسأل الكثير من الأسئلة، ويفكر ويُبدع باستمرار. إذا لم يكن هناك حل لمشكلة ما أو كان من الصعب العثور على الإجابة، فسيقوم ببساطة بإنشاء إجابته الخاصة. إنه يحب حل ما لا يمكن حله وإصلاح المكسور.

 

برج العقرب

من المستحيل عملياً خداع برج العقرب بسبب قوته العقلية وذكائه الإدراكي. لديه القدرة على استخدام المعلومات التي تلقاها من حواسه. إنه لا يكتسب الكثير من المعلومات من حواسه فحسب، بل يمكنه الاستفادة منها بسرعة كبيرة. يلتقط برج العقرب المعلومات التي يميل الآخرون إلى تفويتها. لا يمكنك خداع برج العقرب لأنك لا تريده أن يستخدم ذكاءه العالي للإنتقام.

 

برج الجدي

الجدي لديه طريقة منهجية ودقيقة ومنظمة للغاية في التفكير تساعده في اتخاذ قرارات ذكية. إنه يتجنب الاندفاع المفرط من خلال امتلاك فكرة واضحة عن أهدافه، وبينما هو على استعداد للنظر في استراتيجيات بديلة، فإنه سيفكر في جميع العواقب. يميل الجدي إلى أن يكون ذكياً جداً ولديه القدرة على استخدام عقله بشكل جيد. إنه لا يستسلم عندما يرتكب خطأ، بل يتعلم منه ويتأقلم.

 

برج الدلو

معروف عن مولود الدلو بكونه متوازن، ومبدع، ورائع. إنه قادر على إبعاد نفسه عن الموقف، مما يسهل عليه إيجاد الحل المناسب. برج الدلو واسع الأفق ويقبل الأفكار والمفاهيم من مصادر أخرى غير نفسه. في الواقع، إنه يبحث عن وجهات نظر بديلة. ومع ذلك، لن يلتزم بإيمان بشأن شيء ما حتى يرى أدلة تدعمه.

 

برج الحوت

يمتلك الحوت مستويات عالية جداً من الذكاء والإبداع ، ولكن يمكن أن ينغمس في بعض الأحيان في خياله. لديه الكثير من الأفكار التي يمكن أن تطغى عليه. إنه ذكي وعاطفي، يميل الحوت إلى أن يكون حساساً لما يمر به الآخرون ويكاد يكون الأمر كما لو كان بإمكانه الشعور بما يفكر فيه أو يشعر به شخص آخر.

المصدر: الجميلة
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