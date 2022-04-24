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منوعات
خلف القضبان وبلا مستقبل.. قصة زواج اغرب من الخيال!
Lebanon 24
24-04-2022
|
03:00
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في سابقة فريدة من نوعها، قبلت ممرضة بريطانية الزواج من سجين أميركي محكوم عليه بالإعدام، أدين بقتل شخصين.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة عندما أبلغت ريبيكا شورت (26 عاما)، من مقاطعة أوكسفوردشاير غربي لندن، عائلتها أنها ستقضي عطلتها في الولايات المتحدة، حيث قامت بنشر لقطات تفيد بقضاء عطلتها في فلوريدا وسان فرانسيسكو.
لكن ريبيكا فاجأت أقاربها بنشر صور لها وهي تتزوج من القاتل الأميركي ذو الأصول المكسيكية مانويل أوفانتي جونيور (35 عاما) المحكوم عليه بالإعدام في سجن "إيمان" بأريزونا الأميركية.
وسمحت إدارة السجن الأميركي للقاتل بمغادرة زنزانته للزواج من عروسه البريطانية في 14 نيسان، حيث كان مبتسما وهو يقف لالتقاط صورة مع عروسه.
وفي هذه الأثناء احتفلت الشابة البريطانية بالزواج مع عائلة القاتل وعرضت كعكة زفاف متدرجة مع كريمة سوداء مدون عليها "حتى يفرقنا الموت".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن القاتل كان أمضى أكثر من عقد في السجن بعد أن حكم عليه بالإعدام في عام 2010، لقتله رجلين بينما كان يبحث عن مخدر الميثامفيتامين في عام 2008.
المصدر:
سكاي نيوز
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